Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

NYT раскрыла неоднозначные выводы США о ядерной программе Ирана

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Протесты в Иране
Ирану будет сложно создать ядерное оружие без топлива с объекта, который пострадал при ударе США летом 2025 года, считают источники в США. При этом была замечена активность Ирана на других объектах, не подвергшихся тогда ударам

Иран не строит новые ядерные объекты и не пытается достать ядерное топливо из объектов, разрушенных при американском ударе прошлым летом, выяснила американская разведка, пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Не используя ядерное топливо с объекта в Исфахане и других заводах, Ирану будет крайне проблематично создать ядерное оружие без помощи других стран. И хотя иранская сторона активно укрепляет ядерные объекты, чтобы сделать их устойчивыми к применению самых мощных неядерных американских бомб, разведка США не нашла признаков работы над обогащением урана до уровня, достаточного для создания оружия.

С другой стороны, отмечает издание, информация разведки неоднозначна: была замечена активность на двух других иранских объектах, которые не были достроены. США, Израиль и международные инспекторы МАГАТЭ знали об этих объектах, но те не стали целями ударов прошлым летом.

В Британию прилетел «ядерный нюхач» США на фоне угроз Трампа Ирану
Политика
Фото:Kenneth Ferriera / AP / ТАСС

В июне 2025 года США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана в рамках операции по нейтрализации ядерной угрозы, присоединившись к израильской военной кампании.
Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Иран в ответ объявил операцию «Хорошая весть о победе» («Бешарат Фатх»), нанеся по американской базе Аль-Удейд в Катаре удар шестью—десятью баллистическими ракетами, три из которых преодолели ПВО.

После начавшихся в конце декабря 2025 года массовых протестов в Иране, которые были вызваны недовольством экономической ситуацией, президент США Трамп грозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты.

Однако после консультаций с союзниками он передумал, писала The Wall Street Journal. По данным газеты, против атаки выступили Израиль и арабские страны, сочтя момент неподходящим. При этом американский лидер утверждал, что сам убедил себя не наносить удар после отмены ряда казней в Иране. Однако позднее, 28 января, Трамп пригрозил Ирану более сильным ударом, чем летом 2025 года. Он предупредил, что к республике направляется «огромная армада» во главе с USS Abraham Lincoln.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Иран ядерное оружие США
