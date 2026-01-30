Приз за лучшую мужскую роль на «Золотом орле» получили сразу три актера

Сергей Безруков и Никита Кологривый (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В номинации «Лучший актер» премию «Золотой орел» получили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков за роли в фильме «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, сообщила в телеграм-канале пресс-служба кинопремии.

В категории «Лучшая актриса» победила Елена Лядова за работу в фильме Артема Михалкова «Первый на Олимпе».

Драма «Август» снята по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Действие фильма происходит в августе 1944 года на недавно освобожденной территории Белоруссии. В особой зоне действуют оставленные в тылу диверсанты, которые могут помешать наступающим советским войскам.

Также «Август» получил награду «Лучший игровой фильм».

«Первый на Олимпе» — картина о первом советском олимпийском чемпионе по гребле Юрии Тюкалове, пережившем блокаду Ленинграда и дважды завоевавшем олимпийское золото.

В 2025 году главный приз «Золотого орла» получил фильм «Воздух» о женщинах на фронтах Великой отечественной войны режиссера Алексея Германа-младшего. Эта же картина получила награду за лучшую мужскую роль (Безруков), лучшую женскую роль второго плана (Елена Лядова), лучшую работу звукорежиссера (Никита Ганькин), лучшие монтаж и визуальные эффекты.

«Золотого орла» за лучшую женскую роль получила тогда актриса Александра Урсуляк, сыгравшая в фильме «Смотри на меня!».