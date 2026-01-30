Фильм «Август» получил гран-при премии «Золотой орел»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главный приз премии «Золотой орел» получил фильм режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август», сообщила пресс-служба национальной кинонаграды России в телеграм-канале.

«Лучший игровой фильм — «Август», — говорится в сообщении.

Фильм был снят по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». ХХIV торжественная церемония вручения премии «Золотой орел» проходит в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

Помимо главного приза фильм получил и ряд других наград Так, студия компьютерной графики Online VFX Studio была удостоена награды за лучшие визуальные эффекты в фильме «Август». Премию за лучшую операторскую работу в этом фильме получил Максим Шинкоренко.

