Политика⁠,
0

Венесуэла осудила санкции США против торгующих с Кубой стран

Власти Венесуэлы осудили указ правительства США о введении штрафных мер против государств, поддерживающих торговые отношения с Кубой. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале министра иностранных дел Ивана Хиля Пинто.

«Боливарианская Республика Венесуэла отвергает Исполнительный указ, изданный правительством Соединенных Штатов Америки, посредством которого предполагается навязать карательные меры странам, которые решат поддерживать законные торговые отношения с Республикой Куба», — говорится в заявлении.

Власти подчеркнули, что свободная торговля является основополагающим принципом международных экономических отношений между суверенными государствами, а потому действия США нарушают международное право.

Венесуэла также призвала мировой сообщество «противостоять гуманитарным последствиям, вытекающим из агрессий такого рода» и назвала обвинения США против Кубы в угрозе национальной безопасности абсурдом, угрожающим существовании Кубы как нации.

Куба объявила режим международного ЧП в ответ на действия США
Политика

30 января президент США Дональд Трамп подписал указ, которым ввел в США режим чрезвычайного положения, объяснив решение угрозой национальной безопасности со стороны Кубы. Согласно документу теперь Соединенные Штаты смогут вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на Кубу.

Куба в ответ объявила международное чрезвычайное положение, заявив о неофашистской и антикубинской политики Штатов, угрожающей всему миру.

Софья Полковникова
Венесуэла США Куба
