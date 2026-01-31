Куба объявила режим международного ЧП в ответ на действия США

Глава МИД Кубы Родригес объяснил решение антикубинской политикой США и угрозой для национальной безопасности и внешней политики всех стран. Трамп ранее также ввел ЧС из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес объявил от имени государства международную чрезвычайную ситуацию в ответ на действия США. Об этом он написал в X.

«Народ Кубы, при солидарной поддержке международного сообщества, приходит к выводу, что ситуация в отношениях с Правительством Соединенных Штатов представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу <...> настоящим объявляет международное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой», — говорится в сообщении.

Родригес назвал политику США, как антикубинскую и неофашистскую, заявив, что она представляет угрозу для национальной безопасности и внешней политики всех стран, «а также для выживания человечества перед лицом ядерной угрозы и изменения климата».

30 января президент США Дональд Трамп указом ввел режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Документ также позволяет США вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на Кубу.

Трамп назвал решение ответом на «чрезвычайные меры», предпринятые правительством Кубы, которые наносят вред и угрожают Соединенным Штатам. В частности, как говорится в документе, власти Кубы сотрудничают с враждебными США странами и группами, включая Россию, Китай, Иран, а также ХАМАС и «Хезболлу».

В последнее время администрация Трампа заявляет о скором крахе кубинской власти и открыто добивается смены режима, на фоне ужесточения риторики после операции США в Венесуэле и вывоза президента Николаса Мадуро. Трамп заявлял, что кубинская экономика на грани провала, у республики нет «никаких доходов», так как деньги туда шли только из Венесуэлы.

В Вашингтоне обсуждаются жесткие меры давления на Кубу, включая возможную полную блокаду поставок нефти, запасов которой стране может хватить лишь на 15–20 дней.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что Гавана решительно осуждает попытки Вашингтона представить Кубу как угрозу и ввести топливную блокаду. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в свою очередь предупреждал, что страна готова защищаться.