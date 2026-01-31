 Перейти к основному контенту
Сокурова и Тодоровского исключили из совета по развитию кинематографии

Мишустин исключил из совета по развитию кинематографии Сокурова и Тодоровского
Из состава исключили, в том числе, экс-советника президента по культуре Владимира Толстого, главу «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву и продюсера Эдуарда Илояна. Соответствующие распоряжение подписал Мишустин
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Режиссеров Александра Сокурова и Валерия Тодоровский, а также экс-советника президента по культуре Владимира Толстого исключили из состава совета по развитию кинематографии. Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Среди тех, кто также был исключен из совета: глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, продюсер Эдуард Илоян, киновед Наталья Мокрицкая, продюсер Валерий Федорович и исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев.

Вместе с этим, согласно распоряжению, в состав совета включили председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова, первого замгендиректора ВГТРК Антона Златопольского, режиссера Сергея Урсуляка, а также гендиректора «Окко» Гавриила Гордеева и гендиректора «МТС Медиа» Софью Митрофанову.

Александр Адабашьян получил «Золотого орла» за вклад в кинематограф
Общество
Александр Адабашьян

Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии является постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях разработки предложений, связанных с реализацией государственной политики в области кинематографии.

Совет занимается рассмотрением и подготовкой предложений по улучшению государственной поддержки отечественного кинематографа. Это включает повышение эффективности в производстве, прокате и показе фильмов, а также управление федеральной собственностью в этой сфере. Совет также помогает продвигать и распространять российские фильмы за границей. Кроме того, он способствует развитию образования и науки, внедрению инноваций в кинематограф и разработке мер защиты российского кинорынка.

