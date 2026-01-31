Сокурова и Тодоровского исключили из совета по развитию кинематографии
Режиссеров Александра Сокурова и Валерия Тодоровский, а также экс-советника президента по культуре Владимира Толстого исключили из состава совета по развитию кинематографии. Соответствующие распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Среди тех, кто также был исключен из совета: глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, продюсер Эдуард Илоян, киновед Наталья Мокрицкая, продюсер Валерий Федорович и исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев.
Вместе с этим, согласно распоряжению, в состав совета включили председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова, первого замгендиректора ВГТРК Антона Златопольского, режиссера Сергея Урсуляка, а также гендиректора «Окко» Гавриила Гордеева и гендиректора «МТС Медиа» Софью Митрофанову.
Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии является постоянно действующим совещательным органом, образованным в целях разработки предложений, связанных с реализацией государственной политики в области кинематографии.
Совет занимается рассмотрением и подготовкой предложений по улучшению государственной поддержки отечественного кинематографа. Это включает повышение эффективности в производстве, прокате и показе фильмов, а также управление федеральной собственностью в этой сфере. Совет также помогает продвигать и распространять российские фильмы за границей. Кроме того, он способствует развитию образования и науки, внедрению инноваций в кинематограф и разработке мер защиты российского кинорынка.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям
МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу
В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой
Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф
NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ
Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции