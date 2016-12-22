Светлаков и Незлобин уйдут с ТНТ и станут эксклюзивными лицами СТС

С июля звезды ТНТ Сергей Светлаков и Александр Незлобин станут эксклюзивными лицами СТС. Их участие в проектах на других телеканалах, в частности, участие Светлакова в «Прожекторперисхилтон» на «Первом канале», будет под вопросом

Александр Незлобин (слева) и Сергей Светлаков (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Комедийные актеры, ведущие и продюсеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин, сотрудничавшие с ТНТ, с июля станут эксклюзивными лицами телеканала СТС. Об этом РБК рассказал гендиректор «СТС медиа» Вячеслав Муругов. Ранее о том, что Светлаков и Незлобин с лета переходят на СТС, сообщила газета «Ведомости».

В разговоре с РБК Муругов уточнил, что Светлаков и Незлобин станут эксклюзивными лицами СТС, что обязывает их согласовывать с СТС участие в проектах на других телеканалах.

«Это не подразумевает автоматический запрет для Светлакова и Незлобина выступать в роли ведущих на других каналах. Однако по контракту с СТС с июля они должны будут согласовать с каналом свое участие в проектах на других каналах», — пояснил Муругов, добавив, что будет обсуждать со Светлаковым его участие в программе «Прожекторперисхилтон» на «Первом канале» «ближе к делу».

Незлобин рассказал РБК, что в ближайшее время с Сергеем Светлаковым создадут совместную студию, которая будет производить контент для телеканала СТС. По его словам, планируется, что эти проекты начнут выходить уже в конце этого года. Также, как отметил актер, вместе со Светлаковым они станут лицами телеканала СТС.

«На данный момент никаких обязательств перед «Газпром-Медиа» [в состав холдинга входит телеканал ТНТ, с которым ранее сотрудничали Незлобин и Светлаков] ни у меня, ни у Светлакова нет: у Сергея контракт закончился уже давно, у меня в конце 2017 года. Наши отношения с СТС формально начинаются с 1 июля», — добавил Незлобин.

Связаться со Светлаковым на момент публикации РБК не удалось. Пресс-служба «Первого канала» пока не ответила на запрос РБК.