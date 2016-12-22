Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,02 56,53 EUR Нал. 69,84 69,10 USD Бирж. 56,72 +0,20 EUR Бирж. 69,39 +0,26 USD ЦБ. 56,59 -0,17 EUR ЦБ. 69,40 +0,14 EUR/USD 1,22 -0,00 BTC/USD Бирж. 11465,42 -1300,56 MOEX 2286,33 -0,48% RTS 1270,92 -0,65% Brent 68,65 -0,71% DJIA 26071,72 +0,21% Nasdaq 7336,38 +0,55% FTSE 7730,79 +0,39%
Светлаков и Незлобин уйдут с ТНТ и станут эксклюзивными лицами СТС
Лента новостей
Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в Кабуле украинцев 00:51, Общество Лавров рассказал о наращивании военного потенциала в мире 00:24, Политика Иностранным производителям телеком-оборудования решили дать послабление 00:00, Технологии и медиа В Татарстане при столкновении пяти автомобилей погибли двое человек 21 янв, 23:42, Общество Светлаков и Незлобин уйдут с ТНТ и станут эксклюзивными лицами СТС 21 янв, 23:33, Технологии и медиа Киев передал ДНР помилованную Порошенко женщину 21 янв, 23:15, Политика Лавров предупредил о «куче-мале» в случае срыва ядерной сделки с Ираном 21 янв, 22:19, Политика Лавров рассказал о «бешенстве» Турции из-за действий США в Сирии 21 янв, 21:56, Политика Боевая «Оливковая ветвь»: зачем Турция начала новую операцию в Сирии 21 янв, 21:54, Политика РФС назвал недопустимыми призывы отстранить сборную России от ЧМ-2018 21 янв, 21:30, Спорт Персональная реклама и big data: эффективность без назойливости 21 янв, 21:23, РБК и МегаФон При атаке на отель в Кабуле погибли шесть украинцев 21 янв, 21:20, Общество Турецкая операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов. Фотогалерея 21 янв, 21:13, Фотогалерея  В Тульской области при лобовом столкновении машин погибли пять человек 21 янв, 20:52, Общество Госдеп призвал Турцию к «скрупулезности» при сирийской операции 21 янв, 20:34, Политика «Реал» забил семь голов в матче чемпионата Испании 21 янв, 20:25, Спорт В Анкаре на акции противников операции в Сирии применили слезоточивый газ 21 янв, 20:06, Политика Турция назвала противников операции в Африне пособниками террористов 21 янв, 19:45, Политика СМИ узнали об уклонении певицы Шакиры от уплаты налогов в Испании 21 янв, 19:40, Общество «Первый канал» объявил имена наставников нового сезона шоу «Голос.Дети» 21 янв, 19:03, Технологии и медиа Вратарь сборной России пропустил два гола в первом матче за «Брюгге» 21 янв, 19:02, Спорт Главреда «БлогСочи» арестовали по делу о вымогательстве у депутата 21 янв, 18:31, Общество Песков рассказал об информировании о контактах Путина и Порошенко 21 янв, 18:03, Политика Турецкие ВВС поразили 45 целей в Африне 21 янв, 17:52, Политика При обстреле турецкого города из Африна погиб гражданин Сирии 21 янв, 17:31, Политика Песков рассказал об источнике рассказываемых Путиным анекдотов 21 янв, 17:06, Общество Песков рассказал о «некомфортных» вопросах Путину 21 янв, 17:04, Общество Песков рассказал о роли ярких вещей в своей жизни 21 янв, 16:51, Общество
Светлаков и Незлобин уйдут с ТНТ и станут эксклюзивными лицами СТС
Технологии и медиа, 21 янв, 23:33
0
Светлаков и Незлобин уйдут с ТНТ и станут эксклюзивными лицами СТС
С июля звезды ТНТ Сергей Светлаков и Александр Незлобин станут эксклюзивными лицами СТС. Их участие в проектах на других телеканалах, в частности, участие Светлакова в «Прожекторперисхилтон» на «Первом канале», будет под вопросом
Александр Незлобин (слева) и Сергей Светлаков (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Комедийные актеры, ведущие и продюсеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин, сотрудничавшие с ТНТ, с июля станут эксклюзивными лицами телеканала СТС. Об этом РБК рассказал гендиректор «СТС медиа» Вячеслав Муругов. Ранее о том, что Светлаков и Незлобин с лета переходят на СТС, сообщила газета «Ведомости».

В разговоре с РБК Муругов уточнил, что Светлаков и Незлобин станут эксклюзивными лицами СТС, что обязывает их согласовывать с СТС участие в проектах на других телеканалах.

«Это не подразумевает автоматический запрет для Светлакова и Незлобина выступать в роли ведущих на других каналах. Однако по контракту с СТС с июля они должны будут согласовать с каналом свое участие в проектах на других каналах», — пояснил Муругов, добавив, что будет обсуждать со Светлаковым его участие в программе «Прожекторперисхилтон» на «Первом канале» «ближе к делу».

Незлобин рассказал РБК, что в ближайшее время с Сергеем Светлаковым создадут совместную студию, которая будет производить контент для телеканала СТС. По его словам, планируется, что эти проекты начнут выходить уже в конце этого года. Также, как отметил актер, вместе со Светлаковым они станут лицами телеканала СТС.

«На данный момент никаких обязательств перед «Газпром-Медиа» [в состав холдинга входит телеканал ТНТ, с которым ранее сотрудничали Незлобин и Светлаков] ни у меня, ни у Светлакова нет: у Сергея контракт закончился уже давно, у меня в конце 2017 года. Наши отношения с СТС формально начинаются с 1 июля», — добавил Незлобин.

Связаться со Светлаковым на момент публикации РБК не удалось. Пресс-служба «Первого канала» пока не ответила на запрос РБК.

Предыдущая продюсерская компания — Yellow, Black & White (YBW), сотрудничавшая с СТС, — перешла в конкурирующий холдинг «Газпром-Медиа» делать новый телеканал «Супер». При этом сотрудничество YBW с «СТС Медиа» с 2018 года полностью прекратилось.
Авторы: Мария Истомина, Мария Бондаренко.
Теги: "СТС Медиа" , ТНТ , Телевидение , Сергей Светлаков
Главное
Лавров рассказал о «бешенстве» Турции из-за действий США в Сирии Политика
Материалы по теме
ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов Общество
«СТС Медиа» купила права на два сезона сериала «Мир Дикого Запада» Бизнес
Бывший глава ТНТ и «Газпром-Медиа» создали в США две телекомпании Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.