Маколей Калкин простился с экранной мамой из «Один дома» Кэтрин О'Харой

Актер Маколей Калкин простился со своей коллегой по съемкам в фильме «Один дома» Кэтрин О'Харой, опубликовав пост в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Калкин играл главного героя в двух частях фильма «Один дома» (1990, 1992) — маленького мальчика Кевина Маккалистера, который остался дома один, когда его родственники уехали на отдых. О'Хара исполнила роль матери Кевина — Кейт Маккалистер.

Video

«Мама.

Я думал, у нас еще есть время.

Я хотел больше.

Я хотел сидеть на кресле рядом с тобой.

Я слышал тебя.

Но я хотел бы столько тебе сказать.

Я люблю тебя.

Увидимся позже», — написал актер.

Калкин и О'Хара в реальной жизни поддерживали теплую дружбу после съемок в кинокартинах, пишет People.

В интервью для The New York Times в 2024 году 45-летний Калкин рассказал, что до сих пор называет актрису «мамой», добавив, что каждый раз, когда он ее так зовет, «она раскрывает объятия и говорит: «Сын».

О'Хара умерла 30 января на 72-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе «после непродолжительной болезни». Помимо роли Кейт Маккалистер, она сыграла также бывшую актрису и светскую львицу Мойру Роуз в канадском ситкоме «Шиттс Крик» (за что получила премию Эмми, «Золотой глобус» и еще некоторые награды) и другие роли.