Минюст США объяснил пропажу документа о Трампе из файлов Эпштейна

По данным Минюста, файл был недоступен из-за перегрузки. В материалах содержится неподтвержденная информация ФБР о сексуальном насилии Трампа над девочкой-подростком

Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Файлы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, опубликованные 30 января, временно пропали из доступа из-за перегруженности сервера, сообщили The Telegraph в Минюсте США.

В пятницу, 30 января, Минюст США опубликовал более 3 млн страниц досье Эпштейна, однако позднее файл был удален.

«Этот документ был недоступен из-за перегрузки, теперь он снова доступен», — сообщили газете в министерстве.

Согласно документу, ФБР получило неподтвержденную информацию о том, что более 30 лет назад в Нью-Джерси 13- или 14-летнюю девочку принудили к сексуальному акту с Дональдом Трампом. Об этом сообщила «неустановленная подруга» предполагаемой жертвы.

Девушка рассказала, что укусила Трампа во время полового акта и что ее «якобы ударили по лицу, после того, как она посмеялась» над этим.

Как сообщил первый заместитель главы ведомства Тодд Бланш, часть опубликованных накануне Минюстом материалов по делу Эпштейна была отредактирована, в частности, были скрыты персональные данные жертв.

В новых документах, как сообщила The Telegraph, также нашли утверждения Эпштейна, что основателю Microsoft Биллу Гейтсу после связи с «русскими девушками» потребовались лекарства.

В конце декабря 2025 года Минюст США также опубликовал новую часть рассекреченных материалов по делу Эпштейна с упоминаниями Трампа. Архив включает более 30 тыс. документов. Демократы отмечали, что Минюст США удаляет упоминания Трампа из материалов. Так, с публичной страницы Минюста США без пояснений исчезли как минимум 16 файлов, опубликованных в рамках рассекречивания документов.

В опубликованных тогда материалах президента США обвинили в изнасиловании.

В 2008 году Эпштейн признал вину в организации проституции и получил мягкий приговор. В 2019 году его вновь арестовали по обвинениям в торговле несовершеннолетними. В августе того же года финансист покончил с собой в тюрьме. Его соратница Гислейн Максвелл была приговорена к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми.