«Газпром-Медиа» назвал стоимость 25% Comedy Club

За 25% Comedy Club, а также команду продюсеров, придумавших сериал «Кухня» и привлеченных для создания нового телеканала «Супер», холдинг «Газпром-Медиа» заплатил в прошлом декабре 7 млрд руб.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов (слева) и генеральный продюсер компании Comedy Club Production Артур Джанибекян (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Газпромбанк, единственный владелец «Газпром-Медиа», опубликовал отчетность по МСФО за 2017 год, в которой раскрыл стоимость покупки 25% Comedy Club и производителя контента для своего нового федерального телеканала «Супер».

В декабре 2017 года, как ранее сообщал РБК, «Газпром-Медиа» приобрел кипрскую TCT Production Ltd. Сделка, сказано в отчетности Газпромбанка, позволит создать контент и развивать новый телеканал «Супер», который начал вещание с января 2018 года. TCT Production принадлежит также 25% продюсерской группы Comedy Club Production, ключевого поставщика контента для входящего в «Газпром-Медиа» канала ТНТ. Владельцем 75% Comedy Club холдинг стал еще в 2011 году, заплатив тогда за контроль 10,3 млрд руб. Кроме того, TCT Production принадлежит еще 25% в мобильном приложении «ТНТ-Клуб» и​ 26% в запущенном прошлой осенью онлайн-кинотеатре Start.

«Газпром-Медиа» для запуска «Супер» пригласил команду продюсерской группы Yellow, Black and White (YBW) — до 2018 года ключевого поставщика контента для канала СТС, входящего в конкурирующий с «Газпром-Медиа» холдинг «СТС Медиа». Среди проектов YBW — сериалы «Кухня», «Отель «Элеон», «Ивановы — Ивановы», передачи «Шесть кадров», «Даешь молодежь». Владельцами YBW считаются ее основатели и генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк и Денис Жалинский. Все они стали продюсерами канала «Супер».

Прошлой осенью на презентации нового телеканал Эдуард Илоян заявлял, что команда YBW до конца 2017 года выполнит все обязательства по ранее заявленным проектам, а дальше будет заниматься производством контента только для «Супер».

«Газпром-Медиа» за всю группу TCT Production заплатит 7 млрд руб., указано в отчетности Газпромбанка. Из них 100 млн руб. составит вознаграждение при «достижении целевых показателей объема контента».

Основной целью покупки TCT Production было получение эксклюзивных отношений с производителями контента для создания канала «Супер», добавила директор по корпоративным коммуникациям Ирина Осадчая. Продавца она не назвала.

TCT Production, как сообщал РБК, через цепочку компаний связана с зарегистрированной в Сингапуре Solaris Promo Production Pte Ltd. До ноября 2017 года эта компания была аффилирована с российской «Солярис Промо Продакшн», производящей для ТНТ реалити-шоу «Дом-2». Владельцем российского «Соляриса» является гендиректор Евразийского трубопроводного консорциума Александр Карманов. В декабре 2017-го Карманов говорил РБК, что уже «давно» не имеет никакого отношения к TCT Production. Одним из ее бенефициаров был гражданин Индии Ракеш Кумар Гай.

Александр Карманов и представитель YBW не ответили в четверг, 29 марта, на запросы РБК.

Канал «Супер» начал вещание 1 января 2018 года. За первый месяц в своей целевой аудитории — зрители 14–44 лет — рейтинг «Супер​», по данным исследовательской компании Mediascope, равнялся 0,01%. Иными словами, новый вещатель заинтересовал только 0,01% своей целевой аудитории, проживающей в крупных городах России. Оригинальный контент «Супер» пока не показывает, в эфире идут повторы программ, ранее выходивших на ТНТ.