Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,70 57,21 EUR Нал. 71,21 70,31 USD Бирж. 57,27 -0,46 EUR Бирж. 70,49 -0,53 USD ЦБ. 57,76 +0,20 EUR ЦБ. 71,09 -0,24 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7248,10 -632,00 MOEX 2274,62 +1,13% RTS 1246,98 +1,64% Brent 69,36 +0,52% DJIA 24157,50 +1,30% Nasdaq 7062,66 +1,63% FTSE 7056,61 +0,17%
«Газпром-Медиа» назвал стоимость 25% Comedy Club
Лента новостей
В парламенте Британии рассказали о связях Cambridge Analytica с военными 23:20, Политика Госдеп прокомментировал закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге 23:14, Политика Не тот кабель: что привело к пожару в «Зимней вишне» 23:12, Общество Первый матч полуфинала плей-офф по хоккею завершился в овертайме 22:49, Спорт Евгения Медведева будет вести новое шоу на Первом канале 22:28, Спорт RT перестанет вещать в Вашингтоне 22:27, Технологии и медиа «Газпром-Медиа» назвал стоимость 25% Comedy Club 22:24, Технологии и медиа Власти Волоколамска объявили о введении в городе режима ЧС 21:56, Политика Telegram вытащили из розетки: почему не работал популярный мессенджер 21:51, Технологии и медиа Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 21:48, РБК и Билайн СМИ узнали о разведке авиации Израиля в Иране в обход российских радаров 21:38, Политика Боевика банды Басаева и Хаттаба приговорили к семи годам тюрьмы 21:30, Общество Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вышел на орбиту 21:21, Технологии и медиа В «Русале» прокомментировали возможные пошлины на ввоз в США алюминия 21:13, Экономика Би-би-си сообщила о приходе Юлии Скрипаль в сознание 20:58, Общество МИД назвал сроки высылки американских дипломатов из России 20:54, Политика МЧС завершило аварийно-восстановительные работы в ТЦ «Зимняя вишня» 20:51, Общество Австрийский мост: кто готов стать посредником между Россией и Западом 20:50, Политика Лавров заявил о планах России созвать сессию ОЗХО из-за «дела Скрипаля» 20:43, Политика Захарова рассказала о роли Чехии в разработке «Новичка» 20:39, Политика МИД Британии уведомил Россию об улучшении здоровья Юлии Скрипаль 20:23, Общество Песков назвал источник вбросов ложных данных о пожаре в Кемерово 20:21, Общество Шойгу рассказал о планах атаки смертников на автобусы с беженцами в Сирии 20:18, Общество Россия решила закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге 20:17, Политика Лавров рассказал об ответе Москвы на высылку российских дипломатов 20:13, Политика Песков признал «неудачными» слова Тулеева о митингующих в Кемерово 20:02, Общество СМИ узнали об уголовном деле о хищениях в ФК «Кубань» 19:47, Общество Эксперты объяснили принцип работы российской системы «Мертвая рука» 19:42, Политика
«Газпром-Медиа» назвал стоимость 25% Comedy Club
Технологии и медиа, 22:24
0
«Газпром-Медиа» назвал стоимость 25% Comedy Club
За 25% Comedy Club, а также команду продюсеров, придумавших сериал «Кухня» и привлеченных для создания нового телеканала «Супер», холдинг «Газпром-Медиа» заплатил в прошлом декабре 7 млрд руб.
Резидент Comedy Club Гарик Харламов (слева) и генеральный продюсер компании Comedy Club Production Артур Джанибекян (Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»)

Газпромбанк, единственный владелец «Газпром-Медиа», опубликовал отчетность по МСФО за 2017 год, в которой раскрыл стоимость покупки 25% Comedy Club и производителя контента для своего нового федерального телеканала «Супер».

В декабре 2017 года, как ранее сообщал РБК, «Газпром-Медиа» приобрел кипрскую TCT Production Ltd. Сделка, сказано в отчетности Газпромбанка, позволит создать контент и развивать новый телеканал «Супер», который начал вещание с января 2018 года. TCT Production принадлежит также 25% продюсерской группы Comedy Club Production, ключевого поставщика контента для входящего в «Газпром-Медиа» канала ТНТ. Владельцем 75% Comedy Club холдинг стал еще в 2011 году, заплатив тогда за контроль 10,3 млрд руб. Кроме того, TCT Production принадлежит еще 25% в мобильном приложении «ТНТ-Клуб» и​ 26% в запущенном прошлой осенью онлайн-кинотеатре Start.

«Газпром-Медиа» для запуска «Супер» пригласил команду продюсерской группы Yellow, Black and White (YBW) — до 2018 года ключевого поставщика контента для канала СТС, входящего в конкурирующий с «Газпром-Медиа» холдинг «СТС Медиа». Среди проектов YBW — сериалы «Кухня», «Отель «Элеон», «Ивановы — Ивановы», передачи «Шесть кадров», «Даешь молодежь». Владельцами YBW считаются ее основатели и генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк и Денис Жалинский. Все они стали продюсерами канала «Супер».

Прошлой осенью на презентации нового телеканал Эдуард Илоян заявлял, что команда YBW до конца 2017 года выполнит все обязательства по ранее заявленным проектам, а дальше будет заниматься производством контента только для «Супер».

«Газпром-Медиа» за всю группу TCT Production заплатит 7 млрд руб., указано в отчетности Газпромбанка. Из них 100 млн руб. составит вознаграждение при «достижении целевых показателей объема контента».

Основной целью покупки TCT Production было получение эксклюзивных отношений с производителями контента для создания канала «Супер», добавила директор по корпоративным коммуникациям Ирина Осадчая. Продавца она не назвала.

TCT Production, как сообщал РБК, через цепочку компаний связана с зарегистрированной в Сингапуре Solaris Promo Production Pte Ltd. До ноября 2017 года эта компания была аффилирована с российской «Солярис Промо Продакшн», производящей для ТНТ реалити-шоу «Дом-2». Владельцем российского «Соляриса» является гендиректор Евразийского трубопроводного консорциума Александр Карманов. В декабре 2017-го Карманов говорил РБК, что уже «давно» не имеет никакого отношения к TCT Production. Одним из ее бенефициаров был гражданин Индии Ракеш Кумар Гай.

Александр Карманов и представитель YBW не ответили в четверг, 29 марта, на запросы РБК.

Канал «Супер» начал вещание 1 января 2018 года. За первый месяц в своей целевой аудитории — зрители 14–44 лет — рейтинг «Супер​», по данным исследовательской компании Mediascope, равнялся 0,01%. Иными словами, новый вещатель заинтересовал только 0,01% своей целевой аудитории, проживающей в крупных городах России. Оригинальный контент «Супер» пока не показывает, в эфире идут повторы программ, ранее выходивших на ТНТ.

Авторы: Сергей Соболев, Мария Истомина.
Теги: Comedy Club Production , «Газпром-Медиа» , ТНТ , «СТС Медиа» , СТС , Александр Карманов ...
Главное
Лавров рассказал об ответе Москвы на высылку российских дипломатов Политика
Материалы по теме
«Газпром-Медиа» стала единственным владельцем Comedy Club Технологии и медиа
У производителя Comedy Club появился акционер из Индии Технологии и медиа
Новый канал «Газпром-Медиа» заинтересовал 0,01% зрителей Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.