Госдеп США одобрил военные поставки Израилю на сумму более $6,5 млрд

Речь идет о трех военных контрактах. Первый предусматривает продажу легковых тактических машин и оборудования к ним на $1,98 млрд. Второй — продажу вертолетов на сумму $3,8 млрд, а третий был заключен на сумму $740 млн

Госдепартамент США одобрил потенциальные военные поставки Израилю на сумму более $6,5 млрд по трем контрактам, сообщил Пентагон 30 января, передает Reuters.

Один из контрактов предусматривают продажу легковых тактических машин JLTV и оборудования к ним на сумму $1,98 млрд. Второй контракт подразумевает продажу вертолетов AH-64E Apache на сумму $3,8 млрд. Третий военный контракт был заключен на сумму $740 млн.

Главным подрядчиком по первой сделке является AM General LLC, а Boeing и Lockheed Martin выступают подрядчиками по поставке вертолетов Apache.

В марте 2025 года Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января его администрация одобрила поставки военной техники Израилю на сумму около $12 млрд.

Рубио также пообещал, что Соединенные Штаты «продолжат использовать все доступные инструменты для выполнения давних обязательств Америки по обеспечению безопасности Израиля». Тогда же он подписал документ, согласно которому США ускорят доставку военной помощи Израилю на сумму около $4 млрд.

Администрация Байдена отправила в Израиль тысячи 2000-фунтовых бомб после атаки палестинских боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, но позднее поставки приостановили из опасений, что их применение приведет к большим жертвам среди гражданского населения в секторе Газа. 26 января Трамп объявил о снятии запрета на поставку Израилю бомб весом 2000 фунтов (около 907 кг). Лидеры США, Египта и Турции 13 октября в Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о прекращении войны в Газе как посредники между Израилем и ХАМАС.