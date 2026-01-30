 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

Путин заявил о планах существенно увеличить военный экспорт в 2026 году

Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами,&nbsp;Москва
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, Москва (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Объемы военного экспорта должны сильно увеличиться в 2026 году, заявил президент России Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Видео встречи опубликовано на сайте Кремля.

Власти вводят дополнительные меры поддержки в рамках нового федерального проекта «Развитие военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами» на период 2026 — 2028. «Объемы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться», — сказал Путин.

Акцент будет сделан на расширение военно-технологической кооперации и партнерства, подчеркнул президент, добавив, что Россия уже реализует или прорабатывает 340 подобных проектов с 14 странами. Например, Россия видит перспективы расширения военно-технического сотрудничества со странами Африки.

По словам Путина, партнерство с другими государствами в военной сфере позволит улучшить характеристики существующих вооружений, техники, равно как и разработать новые образцы, которые также будут пользоваться мировым спросом.

Путин заявил о расширении военно-технического сотрудничества с Африкой
Политика
Владимир Путин

На заседании Путин раскрыл выручку России за экспорт военной техники в 2025 году, которая превысила $15 млрд. Россия за год поставила продукцию военного назначения более чем 30 странам мира.

Софья Полковникова
Владимир Путин экспорт военно-промышленный комплекс
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
