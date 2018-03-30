Избирательный контрудар

Москва объявила о высылке иностранных дипломатов

Россия ответит всем странам, выславшим российских дипломатов, зеркально. Однако меры в отношении США помимо высылки 60 дипломатов подразумевают еще и закрытие генконсульства в Петербурге

Сергей Лавров (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

Зеркально и не только

Посол США в России Джон Хантсман в четверг, 29 марта, был вызван в МИД, где его проинформировали об ответных мерах на высылку российских дипломатов, рассказал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Трансляция велась на сайте МИД.

Говоря об ответных мерах США, выславших российских дипломатов, Лавров отметил, что они будут «зеркальными, и не только». В отношении остальных стран «тоже все зеркально».

В частности, Россия вышлет аналогичное количество американских дипломатов и отзовет свое согласие на работу генерального консульства США в Санкт-Петербурге, пояснил министр. На этой неделе посольство России в США провело в своем Twitter опрос, какое американское консульство следует закрыть. За консульство в Петербурге проголосовали 57,5 тыс. человек.

Персонами нон ​грата объявляются 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства в Екатеринбурге, говорится в заявлении МИДа. Они обязаны покинуть территорию России до 5 апреля. Американским представителям генконсульства в Петербурге дали на освобождение здания два дня.

Кроме того, Лавров рассказал, что Москва предложила созвать во вторник, 2 апреля, внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), «чтобы добиться нормального разговора <...> и установить истину» по «делу Скрипаля». На нем, по словам Лаврова, российская сторона намерена предъявить конкретные вопросы, которые ранее уже задавала. «Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора, иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее — это затеянная грубейшая провокация».

Принятые меры можно охарактеризовать как «адекватные и взвешенные», считает директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. «Совершенно нормальная реакция, которая оставляет двери открытыми для продолжения отношений», — говорит эксперт. Кроме того, по его мнению, после публичной высылки дипломатов уже в рабочем порядке будет возможно вернуть на их место других. Несмотря на принятые меры, сохраняется возможность для диалога, в том числе проведение встречи Путина и Трампа, о которой они договорились в ходе телефонного разговора 20 марта, добавляет Ознобищев.

Долгожданный ответ

Решение Москвы стало ответом на массовую высылку российских дипломатов западными странами, которая продолжается уже четвертый день. С вечера понедельника, 26 марта, уже 28 стран (из них 18 входят в Евросоюз) объявили, что намерены выдворить от одного до нескольких дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Всего с начала недели было объявлено о высылке 123 россиян.

Больше всего намерены выдворить США: 48 дипломатов из российского посольства и 12 человек из постпредства России при ООН, нарушивших «правила проживания на территории США». Кроме того, американцы распорядились закрыть генконсульство России в Сиэтле, опасаясь его близости к стратегическим точкам.

С ответом России число российских миссий в США и наоборот вновь придет к паритету — по одному посольству и консульскому отделу при нем и по два генконсульства в регионах. Предыдущее сокращение американской миссии произошло летом 2017 года: Москва выслала 755 дипломатов, сократив численность американской миссии до 455 человек. Сначала это привело к полному прекращению выдачи виз в США, впоследствии выдачу возобновили, но лишь в посольстве в Москве. Сейчас сохранялась возможность получить визу во всех генконсульствах, но заявители сталкиваются с многократным увеличением срока ожидания собеседования и выдачи виз.

Кроме того, шесть европейских стран (Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия, Словакия и Словения) отозвали своих послов из Москвы для консультаций. Лишь три страны ЕС — Австрия, Греция и Кипр — принципиально отказываются от каких-либо дипломатических шагов против Москвы.

Демарш связан с так называемым делом Скрипаля. Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. Ссылаясь на данные экспертов-химиков, правительство Британии обвинило власти России в покушении на Скрипаля путем химической атаки.

Россия все обвинения в причастности к инциденту отрицает, настаивая на проведении прозрачного расследования с участием экспертов ОЗХО. Схожие требования выдвигает и правительство Австрии — накануне министр иностранных дел страны Карин Кнайсль даже предложила Австрию как посредника между Лондоном и Москвой.