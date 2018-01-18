Проверка связей

Бывшего главу службы безопасности Березовского подозревают винсценировке теракта

По решению суда арестован Сергей Соколов, в прошлом глава службы безопасности Бориса Березовского. РБК разобрался, с чем связан арест создателя охранного предприятия «Атолл» и бывших работников «Тольяттиазота»

Сергей Соколов (Фото: Ирина Гужор / «Коммерсантъ»)

Лефортовский суд Москвы в среду, 17 января, удовлетворил ходатайство ФСБ об аресте на два месяца бывшего руководителя службы безопасности бизнесмена Бориса Березовского Сергея Соколова, гендиректора компании «Аналитика и безопасность» Руслана Мильченко и Олега Антошина, в прошлом главы службы безопасности «Тольяттиазота»​. Следствие обвиняет их в незаконном приобретении, сбыте или хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Арестованных также проверяют на причастность к инсценировке терактов, рассказал РБК источник в ФСБ. Подробности дела в ФСБ пока не раскрывают, в центре общественных связей ведомства к моменту публикации материала не ответили на запрос РБК.

Самарский след и дело аммиачных королей

Соколов, Мильченко и Антошин были задержаны оперативниками ФСБ 16 января. Источники РБК в ФСБ и МВД утверждают, что на Соколова и сотрудников ФИЦ «Аналитика и безопасность» вышли в ходе расследования дела о причастности высокопоставленных силовиков Самарской области к деятельности преступной группировки «Законовские» («Барыги»). Как сообщал РБК 9 января, депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой провести проверку в порядке надзора за следствием по делам о связях самарских силовиков с ОПГ «Законовские». Депутат утверждал, что действующие сотрудники региональных МВД и СК могут быть причастны к укрывательству преступлений ОПГ и фабрикации уголовных дел.

Источник РБК в ФСБ сообщил, что Соколов «имел свои интересы» на химическом предприятии «Тольяттиазот», одном из крупнейших в Самарской области. Эту информацию подтвердил собеседник из ближнего круга Соколова, который утверждает, что бывший глава службы безопасности Березовского проводил информационную кампанию, направленную против собственников предприятия — Владимира и Сергея Махлаев.

Речь может идти о том, что после того как в декабре 2016 года полиция и ФСБ обнаружили во время обыска на территории «Тольяттиазота» гранатомет РПГ-18 «Муха» и патроны разного калибра, а также экстремистскую литературу «Исламского государства» (террористическая организация запрещена на территории России), Сергей Соколов, приглашенный в качестве эксперта в марте 2017 года на программу «Первого канала» «Человек и закон», в ответ на вопрос телеведущей «Можно ли говорить, что Махлай имеет отношение к запрещенной на территории России организации ИГИЛ?» ответил: «Да, конечно».

На сайте ФИЦ «Аналитика и безопасность» размещена публикация, в которой говорится, что бывшие руководители «Тольяттиазота» подали в Останкинский суд Москвы иски против «Первого канала» и телекомпании «Останкино» о защите чести и достоинства. «Поводом для подачи исков стал один из выпусков программы «Человек и закон», в котором утверждалось, что у Сергея Махлая «имеется награбленное» и что на его деньги был организован украинский Майдан в 2014 году», — сказано в публикации. В конце публикации автор заключает, что, «несмотря на тяжелые обвинения со стороны российского правосудия, семья Махлаев чувствует себя безнаказанно».

Дело «Тольяттиазота»

«Тольяттиазот» — одно из крупнейших предприятий химической промышленности России, входит в десятку крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности компании позволяют выпускать более 3 млн т аммиака и 960 тыс. т карбамида в год. Компанию контролирует семья Владимира Махлая. Летом 2008 года «Уралхим» Дмитрия Мазепина приобрел 10% «Тольяттиазота» у «Реновы», с тех пор в компании продолжается акционерный конфликт.

В 2012 году по заявлению «Уралхима» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантами которого являются Владимир Махлай и его сын Сергей, они находятся в международном розыске. По версии следствия, руководители «Тольяттиазота» с 2008 по 2011 год заключили соглашение с Nitrochem Distribution AG на поставку удобрений, но доход от их продажи в размере 85 млрд руб. был присвоен членами организованной группы. В конце декабря 2017 года Генпрокуратура направила это уголовное дело в Комсомольский районный суд Тольятти.

Украинский след

Кроме того, ФСБ проверяет арестованных Соколова, Мильченко и Антошина на причастность к инсценировке терактов, рассказал РБК источник в спецслужбе. Тема терактов фигурирует и в обвинениях Киева в адрес гражданской жены Соколова Дарьи Мастикашевой. В августе прошлого года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщал о ее задержании. Украинские силовики подозревают Мастикашеву в том, что она предлагала трем бывшим участникам боевых действий на юго-востоке Украины «выехать в Москву и провести там незначительные строительные работы», за которые те получат «хорошее вознаграждение». «Именно на этих бывших военнослужащих планировали повесить собственноручно подготовленные, как мы считаем, диверсии или теракты в Москве, и не только в Москве», — подчеркивал глава СБУ Василий Грицак.

Чем известен Сергей Соколов

Сергей Соколов родился в 1953 году в Ташкенте. В 1990-х годах стал одним из создателей агентства безопасности «Атолл» и возглавил службу безопасности бизнесмена Бориса Березовского.

Соколов неоднократно давал противоречивые комментарии относительно смерти своего бывшего шефа Бориса Березовского в Англии. В 2013 году он заявил, что олигарх скончался по естественным причинам. «Он никому уже был не нужен, никакой угрозы не представлял. Это «сбитый летчик», — говорил Соколов. В 2015 году версия смерти олигарха была уже иной — Березовского якобы убили западные спецслужбы за намерение передать президенту России Владимиру Путину информацию о готовящемся против него заговоре олигархов. В 2016 году Соколов утверждал, что Березовский долгое время находился под покровительством британской и американской разведок в рамках операции по установлению в России власти, подконтрольной США и Великобритании.

«Атолл» занимался охраной Березовского и близких к нему людей, ведением оперативно-разыскных мероприятий, прослушкой телефонов и слежкой за представителями политического истеблишмента», — рассказал РБК советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, ранее расследовавший деятельность «Атолла». Он считает, что к «разрыву» Соколова с Березовским привело прекращение финансирования «Атолла» в конце 1998 года.

Соколов был постоянным экспертом российских СМИ по событиям на Украине. В 2015 году он рассказывал «Комсомольской правде», что некоторые российские олигархи занимаются финансированием запрещенной в России организации «Правый сектор», а крушение малайзийского Boeing в Донбассе стало результатом спецоперации ЦРУ.

В июле 2017 года Соколов выступал на «Первом канале» экспертом по делу об убийстве на Украине экс-депутата Дениса Вороненкова. Он утверждал, что следы преступления ведут к Днепропетровской ОПГ, а мотивом убийства стали денежные разборки.​​

В 2015 году телеканал «Царьград» сообщил о связях Соколова с хакерами из группировки «Шалтай-Болтай». По информации телеканала, в 2015 году Соколов выходил на бизнесменов и общественно-политических деятелей, заявляя, что может договориться с хакерами о выкупе любой информации, предлагая свои услуги в качестве посредника.

Что такое ФИЦ «Аналитика и безопасность»​

В одном из интервью Соколов рассказывал, что проект «Атолл» не завершился, а трансформировался в «Федеральный информационный центр». «Теперь мы действуем исключительно в рамках закона и более осторожно. Сегодня мы ведем борьбу с ворами в ранге чиновников или коммерсантов», — говорил он.

По данным СПАРК, Соколов не входит в число совладельцев ФИЦ «Аналитика и безопасность».

Своей задачей организация декларирует «выявление и обнародование фактов коррупционной деятельности с дальнейшей оглаской их в СМИ», указано на ее сайте. Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов считает, что большинство подобных коммерческих ФИЦ не имеют отношения к силовым структурам, а лишь имитируют деятельность. «Подобные структуры зачастую выполняют заказы, связанные с возбуждением или прекращением уголовных дел. Все заказные дела идут через эти службы безопасности», — сказал РБК Михайлов.