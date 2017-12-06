Пять вопросов о тратах на Игры

Сколько стоила подготовка спортсменов

Сколько тратят на подготовку российских спортсменов к Олимпиаде, на чьи плечи обычно ложится финансирование олимпийцев, разбирался РБК

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Кто финансирует подготовку к Играм? ​

Есть два основных источника финансирования подготовки спортсменов сборной России: бюджет — федеральный и региональные, а также деньги спонсоров. Государственные деньги идут по линии Минспорта (федеральный бюджет) и региональных спорткомитетов. Эти средства тратятся на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры — центров, тренировочных баз, стадионов и т.д., а также на организацию и проведение соревнований национального и регионального масштаба, в которых принимают участие в том числе кандидаты на поездку на Олимпиаду. Из бюджета оплачивается работа специалистов — тренеров, врачей и т.д., выделяются стипендии спортсменам и ветеранам спорта.

Внебюджетные средства проходят через Олимпийский комитет России (ОКР) — негосударственную общественную организацию, которая отвечает непосредственно за формирование составов сборных России и их точечную подготовку. ОКР привлекает высококвалифицированных иностранных специалистов, оплачивает зарубежные сборы спортсменов, перелет национальной команды и членов официальной делегации в столицу Олимпиады, их проживание, питание и т.д. Более половины бюджета ОКР формируется за счет пожертвования, сделанного еще в 2014 году «Газпромом».

Сколько денег приходит из бюджета?

Вычленить расходы бюджета на подготовку именно к Олимпийским играм из общего объема трат на спорт затруднительно. В бюджете Минспорта нет отдельной строки, отражающей адресные расходы на Олимпиаду. Подготовка олимпийцев проходит по разделам статьи «Спорт высших достижений».

По этой статье бюджета Минспорта в 2014–2018 годах государство тратило ежегодно от 46,7 млрд до 80,7 млрд руб. Более половины расходов по этому разделу составляет финансирование программы по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в России — на строительство стадионов, объектов инфраструктуры и т.д. Без учета затрат на подготовку к чемпионату мира ежегодные расходы федерального бюджета на спорт высших достижений составляют 22–25 млрд руб.

Какая часть этой суммы может быть отнесена к расходам на подготовку олимпийцев — неизвестно. В рамках финансирования спорта высших достижений Минспорт направляет субсидии региональным спорткомитетам (13–15 млрд руб. ежегодно), финансирует проведение соревнований — национальных и региональных по 132 видам спорта, в том числе входящим в олимпийскую программу (более 1 млрд руб. ежегодно).

Сюда же заложены средства на выплату «президентских стипендий» бывшим и действующим членам олимпийских сборных команд (ежегодно 1,152 млрд руб.). Стипендию в размере 32 тыс. руб. ежемесячно получают 3 тыс. человек.

Косвенными расходами на подготовку к Олимпиаде можно считать и траты на борьбу с допингом. Через Минспорт Россия ежегодно платит взносы в ЮНЕСКО и WADA на борьбу с допингом. ЮНЕСКО ежегодно получает на эти цели €150–200 тыс. До лишения российского антидопингового агентства РУСАДА аккредитации в WADA ежегодно Россия отчисляла этой организации более $1 млн и была в ней одним из крупнейших плательщиков.

В ноябре 2017 года Минспорт получил от федерального правительства деньги непосредственно на подготовку к Олимпиаде в Корее. Распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева были выделены 237,7 млн руб. из резервного фонда «на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с закупкой иностранной валюты для направления членов спортивных сборных команд РФ на тренировочные мероприятия за рубежом и для участия в спортивных мероприятиях за рубежом». В распоряжении отмечается, что дополнительное финансирование выделено для заключительного этапа подготовки к Олимпийским играм в Пхёнчхане.

Сколько на Игры тратит ОКР?

Основные расходы по подготовке сборной команды России непосредственно к Олимпиаде лежат на Олимпийском комитете России. По словам первого вице-президента ОКР Станислава Позднякова, к концу октября 2017 года на подготовку сборной России к корейским играм было потрачено около 1 млрд руб.

Сопоставимую сумму руководители ОКР называли по итогам летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году — 1,2 млрд руб. Перед отъездом российской делегации на игры в Рио-де-Жанейро исполнительный директор ОКР Владимир Сенгелеев рассказывал ТАСС, что на подготовку спортсменов к играм Олимпийский комитет потратил 830 млн руб., а еще 385 млн руб. составили расходы на оплату поездки российской делегации в Бразилию.

ОКР как общественная организация получает финансирование от спонсоров. Главным донором олимпийского движения в России является «Газпром». Компания выделяла $130 млн на Олимпиаду в Сочи, а после ее окончания, в октябре 2014 года, выделила такую же сумму на следующий четырехлетний цикл, включающий Олимпиаду в Рио-де-Жанейро и в Пхёнчхане.

«Газпром» полностью выполнил свои обязательства перед Олимпийским комитетом России в части финансирования подготовки сборных команд к Олимпиаде, сообщили РБК в управлении информации ПАО «Газпром».

По словам директора по маркетингу ОКР Дмитрия Маневича, поступления от «Газпрома» составляют более половины доходной части бюджета ОКР. Сам Олимпийский комитет размер своего бюджета не раскрывает. По информации «Ведомостей», он составляет 2 млрд руб. в год. По данным, опубликованным на сайте Минюста, в 2016 году ОКР израсходовал на подготовку к Олимпиаде и проведение мероприятий под эгидой МОК чуть более 500 млн руб.

Помимо «Газпрома» финансированием ОКР занимаются компании «Аэрофлот», «Норникель», ZA SPORT — новый поставщик спортивной экипировки для сборной, и компания «Сибирское здоровье», сообщается на сайте ОКР.

Показ олимпийской коллекции бренда Zasport (Фото: Денис Тырин / ТАСС)

Контракты прежних спонсоров — «МегаФона», «Роснефти», РЖД, «Ростелекома», Сбербанка, пенсионного фонда «Будущее» — завершились в 2016 году и не были продлены, рассказал РБК источник в ОКР.

Действующий партнер ОКР «Норникель», напротив, стал выделять деньги ОКР непосредственно перед Олимпиадой в Рио — компания подписала партнерское соглашение, по которому обязалась выделить ОКР 1,25 млрд руб. в течение пяти лет (по 250 млн руб. в год). Контракт «Аэрофлота» с ОКР действует до 2021 года, согласно ему авиаперевозчик берет на себя перевозку олимпийской сборной России, а также выделяет ОКР неназванную денежную сумму.

По такой же схеме работает и экипировщик ZA SPORT, который пришел на смену компании Bosco Михаила Куснировича. Сумма этого контракта не разглашается. Однако Куснирович, не подписавший новый контракт, рассказывал «Коммерсанту», что ему предлагали его продлить, заплатив ОКР 650 млн руб. в год, что предприниматель назвал «необоснованным и неадекватным» предложением.

По словам главы оргкомитета сочинской Олимпиады Дмитрия Чернышенко, партнеры Олимпийского комитета — экипировщики, перевозчики, поставщики различных товаров и услуг — лишь 40% суммы (в Сочи цена контракта начиналась от $100 тыс.) оплачивали деньгами, остальное предоставляли в виде своей продукции и услуг.

Как премируют призеров?

Чемпионы и призеры Олимпиад получают премии из федерального и региональных бюджетов. Уже несколько олимпийских циклов подряд размер федеральных премий остается неизменным — 4 млн руб. за золотую медаль, 2,5 млн руб. — за серебряную, 1,7 млн руб. — за бронзовую. Такие же премии предусмотрены для паралимпийцев. Региональные власти устанавливают размер премий по своему усмотрению. Например, столичные власти традиционно удваивают размер федеральной премии за счет средств городского бюджета.

Кроме того, победители и призеры Олимпиад получают в подарок престижные автомобили. Их покупку финансирует Фонд поддержки олимпийцев России (ФПО), главой попечительского совета которого является премьер-министр Дмитрий Медведев. Фонд финансируют крупные бизнесмены — Роман Абрамович, Михаил Прохоров, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Дмитрий Рыболовлев и др. После Олимпиады в Рио Дмитрий Медведев лично вручил ключи от 103 автомобилей с именными табличками вместо номеров (BMW Х6 — для чемпионов, BMW Х4 — для серебряных призеров и BMW Х3 — для бронзовых призеров). Какие автомобили получат российские призеры Пхёнчхана, пока не объявлено.

Есть ли общая оценка затрат?

Официально совокупные затраты на участие России в Олимпийских играх за рубежом не подсчитывались. Попытку сделать это предприняла семь лет назад Счетная палата. После провальной для России зимней Олимпиады 2010 года в Ванкувере (сборная команда России завоевала 15 медалей, из них только три золотые, и заняла 11-е общекомандное место) специалисты провели проверку эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств. По подсчетам Счетной палаты, общие затраты из всех источников на подготовку спортсменов и участие в Олимпийских играх-2010 составили 6,2 млрд руб. В эту сумму включены все крупные объекты инфраструктуры для зимних видов спорта по стране, построенные в течение четырех лет, предшествовавших зимним Играм. В резу​льтате проверки были выявлены множественные нарушения при финансировании различных мероприятий.

Основываясь на данных о тратах ОКР, деньгах, выделенных правительством Минспорту на оплату тренировочных сборов спортсменов за рубежом, антидопинговых выплатах за последний олимпийский цикл — затраты России на подготовку и участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане могли составить как минимум 1,5 млрд руб. Сумма реальных расходов, включающая бюджетные траты по линии Минспорта, еще выше.