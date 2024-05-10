В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Через семь минут после этого ее отменили.
Около полутора часов назад в соседней Курской области объявили опасность атаки беспилотников.
В ночь на 9 мая в Белгородской области силы ПВО уничтожили 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire RM-70, сообщало Минобороны. Также был уничтожен беспилотник. По данным Гладкова, после атаки ВСУ пострадали 11 человек.
Губернатор сообщал, что в Белгороде зафиксировали разные разрушения в 84 квартирах 26 многоквартирных домов, в одном частном жилом домовладении и на трех хозяйствующих субъектах. Также были повреждены 53 автомобиля и линия газоснабжения.
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