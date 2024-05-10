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Политика ,  
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Лукашенко заявил, что «ни доллар, ни евро никому не нужны»

Лукашенко: сегодня доллар и евро никому не нужны

Интерес многих стран в мире к евро и доллару постепенно снижается, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистам в Минске. Видеозапись беседы опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

«Для нас, как и для всего мира, что евро, что доллар — одно и то же. Ну, было, до санкций. Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах», — сказал он.

Такая тенденция, по словам белорусского президента, начала развиваться «особенно после разговоров о том, что у России украдут золотовалютные резервы, активы, которые они хранили на Западе».

«Со многими лидерами разговаривал. Они говорят: «Если с ядерной державой так, то что с нами будет?» — добавил Лукашенко.

США отказались от объявлений по вопросу конфискации российских активов
Политика
Фото:Joshua Roberts / Reuters

Большая часть российских активов заморожена в Европе, в депозитарии Euroclear. Общий размер блокированных активов Банка России — €260 млрд (около $282 млрд), в Euroclear находятся €159 млрд. В прошлом году они принесли €3,9 млрд чистой прибыли, с 15 февраля этого года — еще €557 млн, сообщал Bloomberg.

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон, предусматривающий конфискацию замороженных в США российских активов для последующего финансирования помощи Украине. Вместе с тем представитель госдепартамента США Мэттью Миллер сказал накануне, что Вашингтону пока нечего объявить по вопросу о конфискации российских активов, несмотря на принятие документа.

Днем ранее, 8 мая,послы стран Евросоюза принципиально согласовали использование непредвиденных доходов от замороженных в ЕС российских активов для поддержки Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала это решение.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупредил, что Москва предпримет ответные действия в случае конфискации ее замороженных активов в пользу Украины, в том числе обратится в суды.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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