«Байер» побил рекорд по матчам без поражений и вышел в финал Лиги Европы

«Байер» побил рекорд по матчам без поражений и вышел в финал Лиги Европы

Встреча между «Байером» и «Ромой» завершилась со счетом 2:2. Первый матч завершился победой немцев — 2:0

Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohr / Global look press

«Байер» сыграл вничью на своем поле с «Ромой» в полуфинале Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе итальянской команды два точных удара с пенальти нанес Леандро Паредес. Немецкий клуб отыгрался в концовке встречи: сначала Джанлучка Манчини переправил мяч в свои ворота, а потом Йосип Станишич точным ударом в угол установил окончательный счет — 2:2.

Первый матч завершился победой немцев со счетом 2:0. Таким образом, «Байер» вышел в финал турнира, где сыграет против итальянской «Аталанты», в которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Благодаря голу Станишича, «Байер» побил рекордную серию португальской «Бенфики» без поражений в европейском футболе, которая составляла 48 матчей в 1963 году. У «Байера» таких игр теперь 49.

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в столице Ирландии Дублине на стадионе «Авива».

В другом матче игрового дня «Олимпиакос» победил «Астон Виллу» в ответном матче полуфинала Лиги конференций. Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый матч между этими командами также завершился победой греков — 4:2. Благодаря этой победе греческий клуб вышел в финал Лиги конференций, где сыграет в Афинах с «Фиорентиной» 29 мая.