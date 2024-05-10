 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Байер» побил рекорд по матчам без поражений и вышел в финал Лиги Европы

«Байер» побил рекорд по матчам без поражений и вышел в финал Лиги Европы
Встреча между «Байером» и «Ромой» завершилась со счетом 2:2. Первый матч завершился победой немцев — 2:0
Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohr / Global look press
Фото: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohr / Global look press

«Байер» сыграл вничью на своем поле с «Ромой» в полуфинале Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе итальянской команды два точных удара с пенальти нанес Леандро Паредес. Немецкий клуб отыгрался в концовке встречи: сначала Джанлучка Манчини переправил мяч в свои ворота, а потом Йосип Станишич точным ударом в угол установил окончательный счет — 2:2.

Первый матч завершился победой немцев со счетом 2:0. Таким образом, «Байер» вышел в финал турнира, где сыграет против итальянской «Аталанты», в которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Благодаря голу Станишича, «Байер» побил рекордную серию португальской «Бенфики» без поражений в европейском футболе, которая составляла 48 матчей в 1963 году. У «Байера» таких игр теперь 49.

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в столице Ирландии Дублине на стадионе «Авива».

«Аталанта» Миранчука впервые в истории вышла в финал еврокубка
Спорт
Маттео Руджери

В другом матче игрового дня «Олимпиакос» победил «Астон Виллу» в ответном матче полуфинала Лиги конференций. Встреча завершилась со счетом 2:0. Первый матч между этими командами также завершился победой греков — 4:2. Благодаря этой победе греческий клуб вышел в финал Лиги конференций, где сыграет в Афинах с «Фиорентиной» 29 мая.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
ФК Рома ФК Байер Леверкузен Лига Европы
Материалы по теме
«Байер» продлил рекордную серию без поражений, забив на 97-й минуте
Спорт
«Байер» продлил рекордную серию без поражений, забив на 98-й минуте
Спорт
«Байер» установил рекорд лучших лиг по количеству матчей без поражений
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу России танков Т-34 Политика, 01:19
Словакия сообщила о росте числа незаконно пересекающих границу украинцев Политика, 00:53
Захарова ответила на слова Туска о военных специалистах НАТО на Украине Политика, 00:38
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 00:26
ПВО отбила атаку на Мариуполь Политика, 00:16
В Киеве ограничили подачу электричества промышленным предприятиям Политика, 00:05
«Байер» побил рекорд по матчам без поражений и вышел в финал Лиги Европы Спорт, 00:01
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Прервет ли «Зенит» безвыигрышную серию в матче с ЦСКА. Интриги тура РПЛ Спорт, 00:00
Минобороны заявило о блокировке колонны с шестью БМП Bradley в Сирии Политика, 09 мая, 23:56
«Аталанта» Миранчука впервые в истории вышла в финал еврокубка Спорт, 09 мая, 23:56
Верховный шаман России поздравил россиян с Днем Победы Общество, 09 мая, 23:46
Германия купит у США три РСЗО HIMARS для Украины Политика, 09 мая, 23:31
США заявили о пресечении несанкционированного доступа России к Starlink Политика, 09 мая, 23:17
В Курской области объявили опасность атаки дронов Политика, 09 мая, 23:02