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Военная операция на Украине ,  
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Захарова ответила на слова Туска о военных специалистах НАТО на Украине

Захарова: слова Туска о НАТО на Украине говорят о гибридной войне против России
Сюжет
Военная операция на Украине

Заявление польского премьера Дональда Туска о наличии военных специалистов НАТО на Украине подтверждают, что Запад ведет против России гибридную войну, заявила ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Подтверждение того, что Запад ведет против России гибридную войну», — сказала она.

Туск накануне сказал, что на Украине присутствуют наблюдатели и инженеры НАТО. Он подчеркнул, что блок уже много чем помогает, но не хочет вмешиваться в конфликт напрямую из-за угрозы ядерной войны.

Туск рассказал о присутствии военных специалистов НАТО на Украине
Политика
Фото:Pavel Horejsi / Getty Images

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон назвал необходимым для Европы поражение России и не исключил отправку войск на Украину. «Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступила просьба Украины, чего сегодня нет, мы на законных основаниях должны были бы задаться этим вопросом [об отправке войск]», — подтвердил он позицию в начале мая.

Февральское заявление французского президента раскритиковали как в России, так и в западных странах. В частности, руководство НАТО объявило об отсутствии планов отправлять войска блока на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале марта заявил, что стране не нужны иностранные войска, пока она «держится». Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне отметил, что Киев не просил размещать на украинской территории войска альянса, а просил больше поддержки.

Кремль считает конфликт России с НАТО неизбежным в случае появления военных альянса на Украине. Вмешательство их в конфликт «на земле» «несет огромную опасность»ёёёёёёёёёё, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом в марте в Кремле заявили, что российские спецслужбы давно располагают сведениями, что «так или иначе люди, которые называют себя советниками и которые имеют прямое отношение к НАТО, действительно находятся на территории Украины».

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Польша Дональд Туск Мария Захарова НАТО
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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