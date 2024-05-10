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Израиль прошел в финал «Евровидения», несмотря на требования о бойкоте

Израиль попал в финал «Евровидения», несмотря на протесты и требования о бойкоте
В Швеции прошел второй полуфинал «Евровидения», в финал отобрались исполнители из Грузии, Армении и еще восьми стран. Среди них есть и Израиль. Из-за его участия в городе Мальмё проходили митинги — как против, так и за эту страну
Иден Голан
Иден Голан (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

В шведском Мальмё определились исполнители, прошедшие в финал «Евровидения»-2024, который состоится 11 мая. Об этом сообщает Reuters.

Во втором полуфинале отбор прошли следующие страны:

  • Австрия (певица Kaleen — песня We will rave);
  • Латвия (Dons — Hollow);
  • Эстония (5MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi);
  • Израиль (Иден Голан — Hurricane);
  • Нидерланды (Joost Klein — Europapa);
  • Норвегия (Gåte — Ulveham);
  • Греция (Марина Сатти — Zari);
  • Швейцария (группа Nemo — The Code);
  • Грузия Нуца Бузаладзе — Firefighter);
  • Армения (Ladaniva — Jako).

После первого отбора по результатам голосования в финал попали Украина, Хорватия, Финляндия, Словения, Ирландия, Литва, Люксембург, Кипр, Португалия и Сербия. Букмекеры называют фаворитом конкурса Хорватию, которую представляет певец Марко Пуришич, известный под псевдонимом Baby Lasagna, с песней Rim Tim Tagi Dim.

Второй полуфинал в Мальмё проходил на фоне пропалестинских и произральских протестов. В ходе них были задержаны десять человек, передает Reuters. Участники акций в поддержку Палестины призывали к бойкоту Израиля на конкурсе.

Изначально участие Израиля в конкурсе было под угрозой, так как Голан должна была выступать с песней October Rain. В тексте были строки «Не осталось воздуха, которым можно дышать» и «Все они были хорошими детьми, каждый из них»; к тому же, там упоминались «цветы» — кодовое слово для обозначения погибших на войне солдат. В итоге был выбран нынешний вариант, Hurricane.

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Бэмби Таг, представляющая Ирландию

Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года после исключения «Первого канала» и ВГТРК из Европейского вещательного союза (ЕВС). 

В 2021-м Россию представляла певица Manizha, она заняла девятое место. Победителем конкурса тогда стала итальянская группа Måneskin.

Участие Израиля в конкурсе, в отличие от России и несмотря на войну в секторе Газа, организаторы «Евровидения» объяснили тем, что «российские вещатели были отстранены от участия в ЕВС из-за постоянных нарушений ими членских обязательств и попрания ценностей общественного служения». В Израиле, к тому же, сложились менее тесные отношения между правительством и вещательной компанией KAN, которую власти даже угрожали закрыть, отметили в ЕВС.

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