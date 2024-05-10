В Киеве ограничили подачу электричества промышленным предприятиям
В Киеве в пиковые часы нагрузки на энергосистему промышленные предприятия снижают потребление энергии, сообщил начальник городской администрации Сергей Попко в телеграм-канале.
«Энергетики совместно с промышленными предприятиями, крупными потребителями электроэнергии, уменьшают объемы потребления в пиковые часы. Для бытовых потребителей ограничения не используются», — сказано в сообщении.
Жителей в очередной раз призвали использовать энергию экономно, особенно вечером.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
С конца марта объекты энергетики на Украине подвергаются ударам. В числе поврежденных или разрушенных — ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в самом Харькове, ТЭЦ в Сумах и др.
8 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что всего в стране уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения, на их восстановление потребуется «колоссальная сумма — около $1 млрд».
В тот же день Минобороны России отчиталось, что утром нанесло удар по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на ее атаки на российские энергообъекты.
«В результате удара существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники», — отметили в ведомстве.
На Украине после атаки 8 мая заявили о повреждении энергообъектов в пяти областях — Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой.
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