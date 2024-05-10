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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве ограничили подачу электричества промышленным предприятиям

В Киеве ввели ограничения на подачу электричества промышленным предприятиям
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Военная операция на Украине
В пиковые часы промышленные предприятия в Киеве снижают потребление, для других категорий потребителей такие ограничения не вводят. На Украине разрушены или повреждены более 800 объектов теплоснабжения, говорил ранее премьер
Киев на рассвете
Киев на рассвете (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

В Киеве в пиковые часы нагрузки на энергосистему промышленные предприятия снижают потребление энергии, сообщил начальник городской администрации Сергей Попко в телеграм-канале.

«Энергетики совместно с промышленными предприятиями, крупными потребителями электроэнергии, уменьшают объемы потребления в пиковые часы. Для бытовых потребителей ограничения не используются», — сказано в сообщении.

Жителей в очередной раз призвали использовать энергию экономно, особенно вечером.

Премьер Украины оценил стоимость ремонта 800 энергообъектов
Экономика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

С конца марта объекты энергетики на Украине подвергаются ударам. В числе поврежденных или разрушенных — ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в самом Харькове, ТЭЦ в Сумах и др.

8 мая премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что всего в стране уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения, на их восстановление потребуется «колоссальная сумма — около $1 млрд».

В тот же день Минобороны России отчиталось, что утром нанесло удар по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на ее атаки на российские энергообъекты.

«В результате удара существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники», — отметили в ведомстве.

На Украине после атаки 8 мая заявили о повреждении энергообъектов в пяти областях — Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой.

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Киев энергетика электроснабжение промышленность
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