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Военная операция на Украине ,  
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ПВО отбила атаку на Мариуполь

В Мариуполе сработала ПВО, предварительно, сбита ракета западного производства
Сюжет
Военная операция на Украине
Мариуполь впервые почти за полгода подвергся ракетной атаке, в городе сработала ПВО. Предположительно, была сбита ракета западного производства

В Мариуполе сработала система ПВО, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По данным источника второго агентства, была сбита, предположительно, ракета западного производства — какая, не уточняется.

Mash сообщает, что в центре города был слышен звук взрыва.

Последний раз Мариуполь находился под ракетным обстрелом в конце прошлого года. По городу выпустили три дальнобойные ракеты, какие именно, не сообщалось.

Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет ATACMS над Крымом
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В апреле стало известно, что Украина получила от США дальнобойные ракеты ATACMS. В последние недели российское Минобороны не раз сообщало, что ракеты такого типа были сбиты, в частности, четыре — над Крымом.

7 мая ВСУ ударили с помощью ATACMS по нефтебазе в Луганске. Там начался пожар, загорелся газопровод, были повреждены линии электропередач. Также пострадали пятеро сотрудников нефтебазы.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Мариуполь ПВО ДНР
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