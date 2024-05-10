ПВО отбила атаку на Мариуполь
В Мариуполе сработала система ПВО, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По данным источника второго агентства, была сбита, предположительно, ракета западного производства — какая, не уточняется.
Mash сообщает, что в центре города был слышен звук взрыва.
Последний раз Мариуполь находился под ракетным обстрелом в конце прошлого года. По городу выпустили три дальнобойные ракеты, какие именно, не сообщалось.
В апреле стало известно, что Украина получила от США дальнобойные ракеты ATACMS. В последние недели российское Минобороны не раз сообщало, что ракеты такого типа были сбиты, в частности, четыре — над Крымом.
7 мая ВСУ ударили с помощью ATACMS по нефтебазе в Луганске. Там начался пожар, загорелся газопровод, были повреждены линии электропередач. Также пострадали пятеро сотрудников нефтебазы.
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