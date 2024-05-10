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Военная операция на Украине ,  
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Словакия сообщила о росте числа незаконно пересекающих границу украинцев

Словакия зафиксировала рост числа незаконно пересекающих границу украинцев
Сюжет
Военная операция на Украине
По сравнению с январем-апрелем прошлого года в аналогичный период 2024-го число незаконно пересекших границу со Словакией украинцев выросло более чем в два раза, а за первые дни мая — в 11, сообщили словацкие пограничники
Флаг Словакии
Флаг Словакии (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Словацкие пограничники зафиксировали увеличение числа мужчин-украинцев, пытающихся незаконно перейти границу, сообщила представитель словацкой пограничной полиции Агнеса Коперницка, передает AFP.

Согласно ее данным, за первые четыре месяца текущего года за подобные нарушения были задержаны 338 украинцев, в то время как в тот же период в 2023-м — 166. За первую неделю мая было задержано 45 человек, сказала Коперницка. «За тот же период прошлого года их было четыре», — добавила она.

Коперницка сообщила, что украинских мужчин, пересекающих границу, задерживают, им выдают разрешение на пребывание в Словакии и отпускают.

УНИАН по ссылкой на спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко сообщает, что Киев сотрудничает с пограничниками из сопредельных стран для задержания тех, кто незаконно пересекает границу. В том числе передаются данные о подготовке к этому, потому нарушителей задерживают по обе стороны границы, подчеркнул Демченко.

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На Украине запрещен выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в период действия военного положения, которое было введено с 24 февраля 2022 года и продлится минимум до 11 августа этого года. Есть категории-исключения: например, выехать за рубеж могут отцы трех и более несовершеннолетних детей; отцы детей с инвалидностью; отцы-одиночки; мужчины с инвалидностью I—III групп; супруги жен с инвалидностью и др.

Эти лазейки украинцы используют для того, чтобы легально уезжать из страны. В частности, один из путей — заключение фиктивных браков с женщинами-инвалидами.

В апреле во Львовской области женщину-инвалида третьей группы приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год за фиктивный брак с военнообязанным. Женщина согласилась выйти замуж за сына своей приятельницы, чтобы посодействовать его незаконной переправке за рубеж. Их задержали представители Госпогранслужбы.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Словакия Украина пограничники
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