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Политика ,  
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Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу России танков Т-34

Путин поблагодарил президента Лаоса за передачу России танков Т-34

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который приехал Москву на День Победы, и поблагодарил коллегу за передачу Москве советских танков Т-34 в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Кстати говоря, мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34 — они являются символом Победы. И, конечно, для показа гражданам, для воспитательной работы с молодым поколением это очень важно. Спасибо большое», — сказал президент.

Лаос передал России 30 танков Т-34 в январе 2019 года. Договоренность об их возвращении была достигнута во время визита главы российского Минобороны Сергея Шойгу в Лаос годом ранее. Все танки до этого стояли на вооружении лаосской армии.

Житель Чехии по оружейной амнистии передал властям розовый танк Т-34
Общество
Фото:PolicieCZ / Twitter

В российском Минобороны тогда пояснили, что технику будут использовать при проведении Парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне.

Т-34 — советский средний танк времен Великой Отечественной войны. Он был принят на вооружение в конце 1940 года, в январе 1941 года началось его массовое производство. Всего до окончания производства в 1948 году было произведено более 35 тыс. подобных машин различных модификаций. По состоянию на 2018 год танк продолжали использовать армии Вьетнама, Гвинеи, Гвинеи-Бисау, Йемена, КНДР, Кубы, Лаоса, Намибии и Республики Конго.

Танк Т-34 традиционно открывает прохождение колонны военной техники во время парада Победы на Красной площади в Москве. 

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