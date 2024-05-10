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Военная операция на Украине ,  
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Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве беспилотника

Собянин: силы ПВО сбили в Подольске летевший к Москве беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Дрон сбили в Подольске, уточнил Собянин, предварительно, пострадавших и разрушений нет

В Подольске был сбит беспилотник, который летел в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в Telegram.

Последний раз дроны, направлявшиеся к столице, сбивали в начале весны: 17 марта Собянин сообщал о пяти БПЛА, уничтоженных вблизи Москвы. Три из них были сбиты в Домодедово, по одному — в Раменском и Ступинском городских округах. Еще один беспилотник был сбит в Раменском 12 марта. Также один дрон уничтожили в Подольске в январе.

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Фото:Яндекс.Карты

Прошедшей ночью три беспилотника также были сбиты в Брянской области, рассказал губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. ПВО уничтожили дроны над Трубчевским районом, пострадавших и разрушений не было.

В Курской области вечером 9 мая объявили угрозу атаки беспилотников, но местные власти и Минобороны не сообщали об уничтожении дронов в регионе.

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Сергей Собянин Подольск беспилотники
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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