Обед по счетчику

«Яндекс.Такси» купил сервис доставки ресторанной еды

«Яндекс.Такси» приобрел сервис доставки еды Foodfox. По мнению экспертов, сделка обусловлена тем, что в рамках объединения с Uber в России и СНГ «Яндексу» предстоит активно развивать это направление

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Проект «Яндекс.Такси» закрыл сделку по покупке доли в сервисе доставки еды Foodfox, рассказал РБК собеседник в одной из интернет-компаний. Эту информацию подтвердили топ-менеджер компании — партнера «Яндекса» и экс-сотрудник этой компании, знакомый с деталями сделки. Последний утверждает, что «Яндекс.Такси» приобрел 100% Foodfox, заплатив около 500 млн руб. (порядка $8,4 млн). По словам топ-менеджера компании — партнера «Яндекса», «сумма сделки составила менее $10 млн».

Собеседник в одной из интернет-компаний рассказал РБК, что в Foodfox уже началось расширение штата. «Тигран Худавердян (генеральный директор «Яндекс.Такси». — РБК) лично провел собеседования с несколькими людьми на менеджерские позиции, связанные с фудтехом», — говорит он. На сервисе по поиску работы HeadHunter сейчас размещены 32 вакансии в Foodfox — все они были открыты в ноябре.

«Яндекс.Такси» о покупке сервиса пока не объявляет, потому что хочет сначала развить продукт, а уже потом триумфально заявить, что он принадлежит проекту», — говорит один из собеседников РБК.

Официальные представители «Яндекса» и «Яндекс.Такси», а также совладелец Foodfox Сергей Полиссар и представитель фонда Target Global, ранее инвестировавшего в Foodfox, отказались от комментариев.

Сервис доставки еды Foodfox был запущен в 2016 году. Его партнерами в Москве являются более 1 тыс. ресторанов, в том числе «Кофемания», Torro Grill, «Жан-Жак», I Like Grill и др. Сервис основали бывшие топ-менеджеры интернет-магазина Lamoda Сергей Полиссар и Максим Фирсов.

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ООО «Бигфуд», которое управляет Foodfox, в 2016 году составила 8,9 млн руб., чистый убыток — 40,2 млн руб. Юридическое лицо на 100% принадлежит офшору Deloam Management Limited. Согласно кипрскому реестру, по 32,51% в офшоре принадлежит Сергею Полиссару и Максиму Фирсову, по 16,74% владеют немецкие компании FJ Beteiligungen Ug и NDT530 UG, по 0,75% у топ-менеджеров Lamoda Бурхарда Биндера и Доминика Пикера.

В кипрском реестре не отражены изменения долей владельцев офшора с июня 2016 года, хотя компания с тех пор сообщала о привлечении средств сторонних инвесторов. Так, в прошлом году Foodfox привлек $1 млн от венчурного фонда Target Global, сооснователей Lamoda Флориана Янсена и Нильса Тонзена и нескольких бизнес-ангелов. Последняя сделка с Foodfox состоялась в июне этого года. Target Global вместе с пулом инвесторов, среди которых был сооснователь Carprice Александр Черняк, вложили в сервис $5 млн. Доли, полученные инвесторами, не раскрывались. Точная оценка бизнеса Foodfox в ходе последнего раунда не сообщалась — в Target Global заявляли лишь, что она составляет от $10 млн до $20 млн.

Усилить направление

Собеседник РБК в одной из компаний по доставке готовой еды пояснил, почему цена приобретения сервиса Foodfox «Яндексом» оказалась ниже оценки в предыдущем раунде. «У компании замедлилось развитие, нужны были деньги, но из-за невысоких показателей найти инвестора сложно. В итоге не оставалось выбора, кроме как продаться «стратегу», — утверждает он.

Интерес «Яндекса» к Foodfox может быть связан с тем, что компании предстоит развивать сервис доставки еды в рамках соглашения с Uber, считает один из собеседников РБК. В июле этого года «Яндекс» и Uber объявили о создании совместного предприятия, в которое войдут бизнесы компаний по заказу такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. При этом в совместную структуру также войдет сервис по доставке еды UberEATS в указанных странах. Сделка еще не закрыта, стороны ждут одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы. Uber и «Яндекс» планируют инвестировать в совместное предприятие $225 млн и $100 млн соответственно. Консолидированная стоимость компании, контроль (59,3%) в которой получит российский интернет-холдинг, оценена сторонами в $3,725 млрд.​

«У UberEATS слабые позиции на российском рынке, но раз уж он вошел в периметр сделки — надо с ним что-то делать. Сделка с Foodfox обусловлена синергией с UberEATS и необходимостью усилить направление. Поэтому и покупателем выступает именно «Яндекс.Такси», а не сам «Яндекс», — говорит собеседник РБК в одной из интернет-компаний. Финансовый директор «Яндекса» Грег Абовски в пятницу, 17 ноября, в интервью агентству Bloomberg говорил, что компания планирует расширять сервис доставки продуктов питания. «В следующем году мы планируем инвестировать очень агрессивно на этом рынке», — заявил Абовски.

В погоне за конкурентами

Емкость российского рынка доставки еды из магазинов и ресторанов по итогам первой половины ноября 2017 года уже превысила 100 млрд руб., а в целом за 2017 год составит не менее 115 млрд руб., что на 16% выше, чем в 2016 году, говорит генеральный директор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Темпы роста в среднесрочной перспективе сохранятся на уровне не менее 15% в год, причем наиболее динамичный рост будет наблюдаться по доставке блюд из супермаркетов и гипермаркетов», — отметил Бурмистров. Все сервисы доставки еды в основном зарабатывают на комиссии, которую берут с владельцев ресторанов за каждый оформленный заказ. Размер комиссии в среднем составляет 25–30% от суммы заказа, рассказал РБК основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров.

В прошлом году на это рынок вышел другой крупнейший российский интернет-холдинг — Mail.Ru Group. В ноябре 2016 года он приобрел за $100 млн проект Delivery Club, который считается лидером рынка (к середине 2017 года к нему было подключено более 5 тыс. ресторанов, и, по собственным данным сервиса, через него оформлялось порядка 25 т​ыс. заказов в день). В мае этого года Mail.Ru Group консолидировала 100% еще одного сервиса доставки еды — ZakaZaka, покупка которого обошлась холдингу в $20 млн.

«Яндекс» же делал ставку на развитие сервиса такси. В середине ноября стало известно, что и Mail.Ru Group заинтересовалась рынком такси и рассматривает возможность покупки миноритарной доли группы компаний «Везёт», созданной в результате объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (работает под брендами «Сатурн» и RedTaxi) и «Везёт» (бренды RuTaxi, «Лидер», «Везёт»).

По словам Михаила Гончарова, рынок доставки еды в мире традиционно занимает 8–9% оборота всего ресторанного рынка, единственное исключение — Южная Корея, где этот сегмент доходит до 14%. В России этот рынок развивался быстрее за счет эффекта низкой базы. «Не думаю, что темпы роста в дальнейшем будут такими же высокими — скорее основные игроки рынка, такие как Delivery Club и Foodfox, начнут конкурировать между собой за клиента и демпинговать. Примеры уже можно наблюдать: недавно в Delivery Club при заказе из «Кофемании» на сумму 1500 руб. предоставлялась скидка 1000 руб. Экономически эта скидка никак не обусловлена, просто компания за счет денег инвесторов пытается привлечь потребителей и занять большую долю на рынке», — говорит Гончаров.