Представители ЕС и Великобритании не приедут на инаугурацию Путина
Посол ЕС и представитель Великобритании не будут присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, пишет Reuters.
«Наш посол не будет присутствовать на церемонии», — цитирует агентство официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.
В МИДе Великобритании также сообщили, что страна не будет направлять своего представителя на инаугурацию Путина. Аналогичное заявление сделала Канада.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил против участия представителей Евросоюза в инаугурации российского президента. Ряд европейских стран заявили о бойкоте церемонии. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на ней.
Представитель Госдепа США отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты представлены на инаугурации Путина. «Нашего представителя там не будет. Вы можете сделать выводы сами», — сказал Мэттью Миллер.
США не считают, что выборы главы государства в России были честными и справедливыми, но, несмотря на это, признают Путина президентом страны. Кремль говорил, что категорически не согласен с оценкой США и российские власти не готовы к ней прислушиваться.
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