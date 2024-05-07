Reuters: представителей ЕС и Великобритании не будет на инаугурации Путина

Представители ЕС и Великобритании не приедут на инаугурацию Путина

Посол ЕС и представитель Великобритании не будут присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина, пишет Reuters.

«Наш посол не будет присутствовать на церемонии», — цитирует агентство официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.

В МИДе Великобритании также сообщили, что страна не будет направлять своего представителя на инаугурацию Путина. Аналогичное заявление сделала Канада.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил против участия представителей Евросоюза в инаугурации российского президента. Ряд европейских стран заявили о бойкоте церемонии. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет присутствовать на ней.

Представитель Госдепа США отрицательно ответил на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты представлены на инаугурации Путина. «Нашего представителя там не будет. Вы можете сделать выводы сами», — сказал Мэттью Миллер.

США не считают, что выборы главы государства в России были честными и справедливыми, но, несмотря на это, признают Путина президентом страны. Кремль говорил, что категорически не согласен с оценкой США и российские власти не готовы к ней прислушиваться.