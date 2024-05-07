Вице-президент Нигерии не попал на саммит в США из-за поломки самолета

Вице-президент Нигерии Кашим Шеттима, летевший с визитом в Соединенные Штаты для участия в бизнес-саммите США — Африка, вернулся на родину из-за неисправности самолета, об этом сообщил помощник президента Нигерии по взаимоотношениям со СМИ и коммуникациям Стэнли Нквоча в Х.

«Вице-президент Кашим Шеттима, который изначально должен был представлять президента, не смог совершить поездку из-за технической неисправности его самолета, что вынудило его сделать объезд по совету президентского воздушного флота», — говорится в сообщении. Нквоча уточнил, что теперь представлять президента Бола Тинубу на саммите будет глава МИД Нигерии Юсуф Туггар.

Бизнес-саммит США — Африка направлен на развитие экономического сотрудничества и изучение инвестиционных возможностей между Соединенными Штатами и африканскими странами, добавил помощник президента Нигерии.

В 2022 году саммит США — Африка прошел впервые за восемь лет. The Washington Post писала, что одна из целей мероприятия — показать африканским странам, что с США сотрудничать гораздо полезнее, чем с Россией и Китаем, роль которых в Африке американцы называют дестабилизирующей.

В 2024 году на саммите 6—9 мая соберутся политические лидеры и ведущие предприниматели из Африки, США и других регионов мира.