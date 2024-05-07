Нидерланды анонсировали поставки истребителей F-16 Украине на осень

Нидерланды планируют начать отправку истребителей F-16 Украине этой осенью, заявила министр обороны Кайса Оллонгрен, пишет Delfi. Такие сроки обозначены в прописанном плане союзников.

По словам Оллонгрен, план касается обучения украинских пилотов, подготовки обслуживающего персонала и передачи самих истребителей. Он также предусматривает помощь в обучении украинцев в учебном центре в Румынии.

«Сейчас они проходят обучение в Дании, США и других странах. И если нам удастся удержаться на этом пути, а у Украины все будет работать, разумеется, в их собственной стране, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16», — сказала Оллонгрен.





О планах передать Киеву истребители перед Новым годом говорила в августе прошлого года премьер-министр Дании Метте Фредриксен, когда в Копенгаген приезжал украинский президент Владимир Зеленский. Однако позже поставку перенесли «по крайней мере до второго квартала» из-за невыполнения условий. Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен в феврале заявил, что поставки запланированы на лето. Он объяснил задержку тем, что обучение летчиков управлению истребителями займет больше времени.

Нидерланды летом пообещали Киеву 42 истребителя F-16, Дания — 19. Кроме того, несколько истребителей собиралась предоставить Украине Бельгия. Все эти страны рассчитывают, что вместо переданных Украине самолетов они получат более современные F-35.

Москва осуждает военную и финансовую помощь Украине. Минобороны России заявляло, что все обещанные Киеву западные истребители будут уничтожены за несколько недель.