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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль отказался не наступать на Рафах после решения ХАМАС по сделке

Израиль решил продолжить операцию в Рафахе после одобрения ХАМАС перемирия
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Израиль в то же время отправит переговорщиков для достижения соглашения с ХАМАС на приемлемых условиях. Группировка ранее приняла предложение о прекращении огня в секторе Газа

Военный кабинет Израиля решил продолжить операцию в Рафахе после того, как ХАМАС принял предложение о прекращении огня в секторе Газа, заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Военный кабинет единогласно решил, что Израиль продолжает операцию в Рафиахе, чтобы оказать военное давление на ХАМАС, способствовать освобождению наших заложников и достижению всех целей войны», — написал он в телеграм-канале.

Гендельман также сообщил, что Израиль отправит переговорщиков для достижения соглашения на приемлемых условиях.

Армия обороны Израиля призвала палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха на юге сектора Газа в «расширенную гуманитарную зону» в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

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Политика
Фото:Jan Sonnenmair / Reuters

Накануне телеканал Al Jazeera сообщил, что лидер ХАМАС Исмаил Хания уведомил посредников из Катара и Египта о принятии их предложения о прекращении огня в секторе Газа в расчете на то, что это позволит предотвратить наступление Израиля на Рафах.

По информации Al Araby Al Jadeed, проект соглашения о перемирии в секторе Газа предусматривает освобождение всех израильских заложников, будь то гражданские лица или военнослужащие, в обмен на освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем, а также «возвращение к устойчивому режиму перемирия, которое предусматривает прекращение огня, вывод израильских сил из сектора Газа и его восстановление».

Ранее предполагалось, что трехэтапная сделка между Израилем и ХАМАС будет включать сначала освобождение до 33 из 128 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа с 7 октября, и вывод войск ЦАХАЛ из некоторых частей Газы, а потом — освобождение всех остальных живых заложников. Третий, последний этап предполагает обмен телами погибших, каждый из этапов будет длиться 42 дня.

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Авторы
Теги
Елена Чернышова
ХАМАС Израиль

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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