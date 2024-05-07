Израиль отказался не наступать на Рафах после решения ХАМАС по сделке

Израиль в то же время отправит переговорщиков для достижения соглашения с ХАМАС на приемлемых условиях. Группировка ранее приняла предложение о прекращении огня в секторе Газа

Военный кабинет Израиля решил продолжить операцию в Рафахе после того, как ХАМАС принял предложение о прекращении огня в секторе Газа, заявил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

«Военный кабинет единогласно решил, что Израиль продолжает операцию в Рафиахе, чтобы оказать военное давление на ХАМАС, способствовать освобождению наших заложников и достижению всех целей войны», — написал он в телеграм-канале.

Гендельман также сообщил, что Израиль отправит переговорщиков для достижения соглашения на приемлемых условиях.

Армия обороны Израиля призвала палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха на юге сектора Газа в «расширенную гуманитарную зону» в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

Накануне телеканал Al Jazeera сообщил, что лидер ХАМАС Исмаил Хания уведомил посредников из Катара и Египта о принятии их предложения о прекращении огня в секторе Газа в расчете на то, что это позволит предотвратить наступление Израиля на Рафах.

По информации Al Araby Al Jadeed, проект соглашения о перемирии в секторе Газа предусматривает освобождение всех израильских заложников, будь то гражданские лица или военнослужащие, в обмен на освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем, а также «возвращение к устойчивому режиму перемирия, которое предусматривает прекращение огня, вывод израильских сил из сектора Газа и его восстановление».

Ранее предполагалось, что трехэтапная сделка между Израилем и ХАМАС будет включать сначала освобождение до 33 из 128 израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа с 7 октября, и вывод войск ЦАХАЛ из некоторых частей Газы, а потом — освобождение всех остальных живых заложников. Третий, последний этап предполагает обмен телами погибших, каждый из этапов будет длиться 42 дня.