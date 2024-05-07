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Бизнес ,  
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Швейцарский производитель складных ножей сделает нож без лезвия

Производитель швейцарских армейских ножей Victorinox сделает нож без лезвия

Крупнейший производитель швейцарских армейских ножей Victorinox столкнулся с ограничениями из-за ужесточения правил ношения холодного оружия, рассказал глава компании Карл Эльзенер в интервью изданию Blick.

Victorinox работает над созданием карманного ножа без лезвия. «Лезвие создает на некоторых рынках образ оружия», — сказал Элсенер (цитата по SwissInfo).

В большинстве городов ношение карманных ножей запрещено. По словам главы Victorinox, их мультитула не относится к категории холодного оружия, а представляет собой многофункциональный инструмент, которым могут пользоваться, например, велосипедисты.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

Это не первый раз, когда компания сталкивается с тем, что лезвие карманного ножа рассматривается как потенциальное оружие. По словам Эльзенер, после 11 сентября 2001 года продажи карманных ножей за одну ночь упали более чем на 30%.

Victorinox экспортирует 80% карманных, кухонных и профессиональных ножей и часов, производимых в Швейцарии. Более низкая конкуренция на рынке карманных ножей сделала возможным повышение цен на 9%. Профессиональные ножи швейцарского производителя стоят на 25% дороже, чем у конкурентов. В этой области компании приходится конкурировать с производителями из Германии и США.

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Теги
Швейцария нож оружие ограничения

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