Как проходит инаугурация президента России
Владимир Путин 7 мая в пятый раз вступит в должность президента России. Как будет проходит церемония — в материале РБК
С 2000 года инаугурации избранного президента неизменно проводятся 7 мая. Дата определяется формулировками закона «О выборах президента Российской Федерации», согласно которому инаугурация проходит через шесть лет после вступления в должность предыдущего главы государства.
Ход церемонии с 2000 года тоже практически не менялся. В этот раз, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, церемония будет стандартной, но «какие-то нюансы будут иметь место».
Обычно церемония начинается в 12:00 мск и длится около часа. Но трансляция стартует чуть заранее — с прибытия избранного президента в Большой Кремлевский дворец. В 2008 и 2018 годах поездка Владимира Путина была совсем короткой — из рабочего кабинета в Кремле до дворца. В 2012 году Путин ехал из Белого дома, так как до избрания президентом занимал пост премьера.
На фото: кортеж Владимира Путина на пути из Белого дома в Кремль, 7 мая 2012 года.
В 2018 году на инаугурации впервые использовали российские лимузины проекта «Кортеж», получившие название Aurus, до этого использовали лимузины Mercedes. С тех пор Aurus стали основным средством передвижения президента и других официальных лиц.
На фото: автомобиль Aurus (слева) кортежа президента России на Соборной площади Московского Кремля, 7 мая 2018 года.
На инаугурацию Кремль приглашает несколько тысяч гостей (в 2018 году присутствовали около 5 000 человек) — депутатов, сенаторов, членов администрации президента и правительства, членов Центральной избирательной комиссии, общественных деятелей и так далее.
На первых трех церемониях Владимира Путина сопровождала супруга Людмила. Но после развода в 2013 году члены семьи президента на инаугурации замечены не были.
На фото: президент Владимир Путин с супругой Людмилой на Соборной площади Московского Кремля после церемонии инаугурации, 7 мая 2012 года.
Прибыв в Большой Кремлевский дворец, избранный президент проходит через Георгиевский и Александровский залы, присягу он дает в Андреевском. Во всех трех залах его приветствуют гости.
Как рассказали ТАСС в Совете Федерации, форма одежды на церемонии — официальный деловой стиль. В полученное сенаторами приглашении на церемонию был вложена конверт с почтовой маркой, специально выпущенной к инаугурации, и памятная серебряная монета.
На фото: избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, 7 мая 2018 года.
Первыми в зал входят солдаты Президентского полка, они вносят символы президентской власти: флаг России, штандарт президента и Знак президента, а также специальный экземпляр Конституции. Знак президента это символическая копия ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
На подиуме президента бужут ждать председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
На фото: Владимир Путин (слева) произносит присягу во время инаугурации, которая проходила в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Справа — первый президент России Борис Ельцин, 7 мая 2000 года.
В присяге президента 33 слова, ее текст закреплен в Конституции. Глава государства клянется «уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».
После присяги президент с трибуны обычно выступает с обращением к согражданам. В 2018 году в обращении Путин говорил о том, что России нужны прорывы во всех сферах жизни. Он был убежден, что «такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину».
На фото: присяга 7 мая 2004 года.
После присяги президента пушки с Кремлевской набережной дают 30 залпов салюта.
На фото: пушечный салют 7 мая 2000 года.
После инаугурации глава государства принимает парад президентского полка на Соборной площади в Кремле. Полк входит в состав Федеральной службы охраны и имеет статус спецслужбы, подчиняется полк непосредственно президенту. Задачи полка — обеспечение безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Создан полк был в 1936 году.
На фото: президент России Владимир Путин во время представления личного состава президентского полка, 7 мая 2018 года.
После смотра президентского полка президент традиционно посещает Благовещенский собор, где патриарх Московский и всея Руси совершает молебен по случаю инаугурации.
На фото: Путин в Благовещенском соборе Кремля, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен по случаю инаугурации, 7 мая 2012 года.
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