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Как проходит инаугурация президента России

Владимир Путин 7 мая в пятый раз вступит в должность президента России. Как будет проходит церемония — в материале РБК
С 2000 года инаугурации избранного президента неизменно проводятся 7 мая. Дата определяется формулировками закона &laquo;О выборах президента Российской Федерации&raquo;, согласно которому инаугурация проходит через шесть лет после вступления в должность предыдущего главы государства. Ход церемонии с 2000 года тоже практически не менялся. В этот раз, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, церемония будет стандартной, но &laquo;какие-то нюансы будут иметь место&raquo;. Обычно церемония начинается в 12:00 мск и длится около часа. Но трансляция стартует чуть заранее&nbsp;&mdash; с прибытия избранного президента в Большой Кремлевский дворец. В 2008 и 2018 годах поездка Владимира Путина была совсем короткой&nbsp;&mdash; из рабочего кабинета в Кремле до дворца. В 2012 году Путин ехал из Белого дома, так как до избрания президентом занимал пост премьера. На фото: кортеж Владимира Путина на пути из Белого дома в Кремль, 7&nbsp;мая&nbsp;2012 года.
Фото: скриншот «Первый канал»

С 2000 года инаугурации избранного президента неизменно проводятся 7 мая. Дата определяется формулировками закона «О выборах президента Российской Федерации», согласно которому инаугурация проходит через шесть лет после вступления в должность предыдущего главы государства.

Ход церемонии с 2000 года тоже практически не менялся. В этот раз, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, церемония будет стандартной, но «какие-то нюансы будут иметь место».

Обычно церемония начинается в 12:00 мск и длится около часа. Но трансляция стартует чуть заранее — с прибытия избранного президента в Большой Кремлевский дворец. В 2008 и 2018 годах поездка Владимира Путина была совсем короткой — из рабочего кабинета в Кремле до дворца. В 2012 году Путин ехал из Белого дома, так как до избрания президентом занимал пост премьера.

На фото: кортеж Владимира Путина на пути из Белого дома в Кремль, 7 мая 2012 года.

В 2018 году на инаугурации впервые использовали российские лимузины&nbsp;проекта &laquo;Кортеж&raquo;, получившие название Aurus, до этого использовали лимузины Mercedes.&nbsp;С тех пор Aurus&nbsp;стали основным средством передвижения президента и других официальных лиц.&nbsp; На фото: автомобиль Aurus (слева) кортежа президента России&nbsp;на Соборной площади Московского Кремля,&nbsp;7 мая 2018 года.&nbsp;
Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

В 2018 году на инаугурации впервые использовали российские лимузины проекта «Кортеж», получившие название Aurus, до этого использовали лимузины Mercedes. С тех пор Aurus стали основным средством передвижения президента и других официальных лиц. 

На фото: автомобиль Aurus (слева) кортежа президента России на Соборной площади Московского Кремля, 7 мая 2018 года. 

На инаугурацию Кремль&nbsp;приглашает несколько тысяч гостей (в 2018 году присутствовали около 5 000 человек)&nbsp;&mdash; депутатов, сенаторов, членов администрации президента и правительства, членов Центральной избирательной комиссии, общественных деятелей и так далее.&nbsp; На первых трех церемониях Владимира Путина сопровождала&nbsp;супруга Людмила. Но после развода в 2013 году члены семьи президента на инаугурации замечены не были. На фото: президент Владимир Путин с супругой Людмилой на Соборной площади Московского Кремля после церемонии инаугурации, 7 мая 2012 года.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

На инаугурацию Кремль приглашает несколько тысяч гостей (в 2018 году присутствовали около 5 000 человек) — депутатов, сенаторов, членов администрации президента и правительства, членов Центральной избирательной комиссии, общественных деятелей и так далее. 

На первых трех церемониях Владимира Путина сопровождала супруга Людмила. Но после развода в 2013 году члены семьи президента на инаугурации замечены не были.

На фото: президент Владимир Путин с супругой Людмилой на Соборной площади Московского Кремля после церемонии инаугурации, 7 мая 2012 года.

Прибыв в Большой Кремлевский дворец, избранный президент проходит через Георгиевский и Александровский залы, присягу он дает в Андреевском. Во всех трех залах его приветствуют гости. Как рассказали&nbsp;ТАСС в Совете Федерации, форма одежды на церемонии&nbsp;&mdash; официальный деловой стиль. В полученное сенаторами приглашении на церемонию был вложена конверт с почтовой маркой, специально выпущенной к инаугурации, и памятная серебряная монета. На фото: избранный президент России Владимир Путин&nbsp;на церемонии инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, 7 мая 2018&nbsp;года.
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Прибыв в Большой Кремлевский дворец, избранный президент проходит через Георгиевский и Александровский залы, присягу он дает в Андреевском. Во всех трех залах его приветствуют гости.

Как рассказали ТАСС в Совете Федерации, форма одежды на церемонии — официальный деловой стиль. В полученное сенаторами приглашении на церемонию был вложена конверт с почтовой маркой, специально выпущенной к инаугурации, и памятная серебряная монета.

На фото: избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, 7 мая 2018 года.

Первыми в зал входят солдаты Президентского полка, они вносят символы президентской власти: флаг России, штандарт президента и Знак президента, а также специальный экземпляр Конституции. Знак президента это символическая копия ордена &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo; I степени. На подиуме президента бужут&nbsp;ждать&nbsp;председатель Конституционного суда Валерий&nbsp;Зорькин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.&nbsp; На фото: Владимир Путин (слева) произносит присягу во время инаугурации, которая проходила в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Справа&nbsp;&mdash; первый президент России Борис Ельцин, 7 мая 2000 года.&nbsp;
Фото: Сергей Величкин и Владимир Родионов / ТАСС

Первыми в зал входят солдаты Президентского полка, они вносят символы президентской власти: флаг России, штандарт президента и Знак президента, а также специальный экземпляр Конституции. Знак президента это символическая копия ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

На подиуме президента бужут ждать председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин. 

На фото: Владимир Путин (слева) произносит присягу во время инаугурации, которая проходила в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Справа — первый президент России Борис Ельцин, 7 мая 2000 года. 

В присяге президента 33 слова, ее текст закреплен в Конституции. Глава государства клянется &laquo;уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу&raquo;. После присяги президент с трибуны обычно выступает с обращением к согражданам. В 2018 году в обращении Путин говорил о том, что России нужны прорывы во всех сферах жизни. Он был убежден, что &laquo;такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину&raquo;. На фото: присяга 7 мая 2004 года.
Фото: Алексей Панов / РИА Новости

В присяге президента 33 слова, ее текст закреплен в Конституции. Глава государства клянется «уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

После присяги президент с трибуны обычно выступает с обращением к согражданам. В 2018 году в обращении Путин говорил о том, что России нужны прорывы во всех сферах жизни. Он был убежден, что «такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину».

На фото: присяга 7 мая 2004 года.

После присяги президента пушки с Кремлевской набережной дают 30 залпов салюта.&nbsp; На фото: пушечный салют 7 мая 2000 года.&nbsp;
Фото: Reuters

После присяги президента пушки с Кремлевской набережной дают 30 залпов салюта. 

На фото: пушечный салют 7 мая 2000 года. 

После инаугурации глава государства принимает парад президентского полка на Соборной площади в Кремле. Полк входит в состав Федеральной службы охраны и имеет статус спецслужбы, подчиняется полк непосредственно президенту. Задачи полка&nbsp;&mdash; обеспечение безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Создан полк был в 1936 году. На фото: президент России Владимир Путин&nbsp;во время представления личного состава президентского полка, 7 мая 2018 года.&nbsp;
Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

После инаугурации глава государства принимает парад президентского полка на Соборной площади в Кремле. Полк входит в состав Федеральной службы охраны и имеет статус спецслужбы, подчиняется полк непосредственно президенту. Задачи полка — обеспечение безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Создан полк был в 1936 году.

На фото: президент России Владимир Путин во время представления личного состава президентского полка, 7 мая 2018 года. 

После смотра президентского полка президент традиционно посещает Благовещенский собор, где патриарх Московский и всея Руси совершает молебен по случаю инаугурации. На фото: Путин в Благовещенском соборе Кремля, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен по случаю инаугурации, 7 мая 2012 года.
Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

После смотра президентского полка президент традиционно посещает Благовещенский собор, где патриарх Московский и всея Руси совершает молебен по случаю инаугурации.

На фото: Путин в Благовещенском соборе Кремля, где патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен по случаю инаугурации, 7 мая 2012 года.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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