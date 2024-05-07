Как проходит инаугурация президента России

С 2000 года инаугурации избранного президента неизменно проводятся 7 мая. Дата определяется формулировками закона «О выборах президента Российской Федерации», согласно которому инаугурация проходит через шесть лет после вступления в должность предыдущего главы государства.

Ход церемонии с 2000 года тоже практически не менялся. В этот раз, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, церемония будет стандартной, но «какие-то нюансы будут иметь место».

Обычно церемония начинается в 12:00 мск и длится около часа. Но трансляция стартует чуть заранее — с прибытия избранного президента в Большой Кремлевский дворец. В 2008 и 2018 годах поездка Владимира Путина была совсем короткой — из рабочего кабинета в Кремле до дворца. В 2012 году Путин ехал из Белого дома, так как до избрания президентом занимал пост премьера.

На фото: кортеж Владимира Путина на пути из Белого дома в Кремль, 7 мая 2012 года.