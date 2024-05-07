Лидеры вновь оступились. Главные итоги тура РПЛ

Лидеры чемпионата не смогли победить: «Зенит» продлил безвыигрышную серию, сыграв вничью с «Факелом», а «Краснодар» проиграл «Ахмату». Итоги 27-го тура Российской премьер-лиги — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

У «Спартака» худший результат в РПЛ по голам

Московский «Спартак» и «Пари НН» не забили друг другу голов в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла в Нижнем Новгороде.

«Спартак» в третий раз сыграл безголевую ничью после отставки Гильермо Абаскаля при трех победах (с учетом Кубка России). Он занимает четвертое место в таблице РПЛ.

После возобновления сезона чемпионата московский клуб не забил в шести из девяти матчей — этот результат является худшим в РПЛ в 2024 году.

«Пари НН» прервал шестиматчевую серию поражений, которая привела к замене Сергея Юрана на серба Сашу Илича, и поднялся на 11-е место.

Самый быстрый гол сезона

Екатеринбургский «Урал» победил калининградскую «Балтику» в домашнем матче со счетом 2:1. Форвард гостей Виталий Лисакович забил уже на 16-й секунде — этот мяч стал самым быстрым голом сезона.

Хозяева сравняли на 19-й минуте благодаря точному исполнению пенальти Алексеем Каштановым.

На пятой компенсированной минуте у «Урала» победный гол забил Алексей Ионов.

«Урал» поднялся на 13-е место (28 очков), «Балтика» — 15-я (26).

«Краснодар» потерял возможность вернуть лидерство

Футболисты «Краснодара» проиграли грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. Так краснодарский клуб с 50 очками остался на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев проиграл пять из семи матчей против «Ахмата» в РПЛ. Причем под его руководством «Краснодар» ни разу не забил в этих пяти поражениях.

Единственный гол забил Мохамед Конате (46-я минута). Он забил свой 31-й гол в РПЛ, больше среди африканцев в XXI веке только у Ласина Траоре (36) и Сейду Думбия (66).

«Ахмат», который выиграл четвертый матч подряд, с 32 очками расположился на десятой строчке.

«Динамо» приблизилось к лидеру

Московское «Динамо» вырвало победу у «Сочи». Игра в Москве завершилась со счетом 3:2. Хозяева открыли счет на 53-й минуте — отличился Константин Тюкавин, который забил пяткой с разворота после передачи Сергея Паршивлюка. На 85-й у «бело-голубых» забил Бителло.

«Сочи» удалось дважды сравнять благодаря мячам Сауля Гуарирапы (83) и Игнасио Сааведры (90).

Однако «бело-голубые» все же вырвали победу на 95-й — забил Муми Нгамалё.

«Динамо» выиграло четыре матча подряд в РПЛ впервые с ноября—декабря 2021 года, когда команду возглавлял Сандро Шварц (тоже четыре победы кряду).

Тюкавин забил 14-й гол в этом сезоне РПЛ — это лучший результат в «Динамо» со времен Олега Терехина в 1999 году (14).

Бителло забил третий гол в РПЛ в 2024 году и шестой за весь сезон, причем «Динамо» выиграло все пять матчей, в которых забивал бразилец.

Теперь «Динамо» набрало 50 очков и сравнялось с «Краснодаром», занимающим второе место. «Сочи» находится на последнем, 16-м, месте с 20 очками.

«Зенит» упустил победу в концовке

«Зенита» упустил победу над «Факелом» в Воронеже (1:1). У гостей гол забил Дуглас Сантос (41-я минута) с передачи Клаудиньо.

Клаудиньо забил сам в концовке, но его гол отменили после видеопросмотра из-за положения вне игры.

В конце компенсированного времени в ворота «Зенита» назначили одиннадцатиметровый за игру рукой Нуралы Алипа. Пенальти реализовал Евгений Марков (90+12).

Клаудиньо сделал 20-ю голевую передачу в РПЛ — это второй результат в лиге с момента дебюта бразильца в августе 2021 года (после Максима Глушенкова с 22 передачами) и второй результат по ассистам среди игроков «Зенита» в эпоху Сергея Семака (с сезона 2018/19) после Артема Дзюбы (23).

Петербургский клуб продлил безвыигрышную серию в РПЛ: в двух предыдущих турах «Зенит» проиграл казанскому «Рубину» и «Динамо», ни разу не забив.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 51 очко и опережая «Краснодар» и «Динамо» на одно очко. «Факел» расположился в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место с 28 очками.

Антирекорд ЦСКА

Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином», продлив серию без побед до пяти матчей. Матч завершился со счетом 2:2. У армейцев отличились Аббосбек Файзуллаев (45+1) и Федор Чалов (74), который забил мяч головой в падении.

У «Рубина» отличились Илья Рожков (42), для которого этот гол стал дебютным в РПЛ, и Мирлинд Даку (92). Еще один мяч казанцев на 86-й минуте не засчитали за игру рукой.

Чалов забил свой 75-й гол в чемпионате России — больше за ЦСКА в XXI веке забивал только Вагнер Лав, на счету которого 85 мячей.

Рожков в возрасте 19 лет и 38 дней стал самым молодым россиянином, забивавшим за «Рубин» в РПЛ — он на 16 дней превзошел достижение Артура Сагитова в 2019 году.

Армейский клуб в этом сезоне РПЛ выиграл лишь 9 из 27 матчей — этот результат стал худшим с 1997-го года, тогда «красно-синие» после первых 27 игр выиграли восемь матчей, в том сезоне ЦСКА занял 12-е место.

Помимо этого, ЦСКА повторил рекорд РПЛ по голам головой за сезон (13), ранее столько забивал только «Ростов» в сезоне 2011/12.

Подопечные Владимира Федотова не смогли прервать безвыигрышную серию в турнире и с 39 очками заняли восьмое место. У «Рубина» 38 очков и девятое место.