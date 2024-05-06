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В Шотландии неизвестный с бензопилой напал на полицейских

В Шотландии неизвестный с бензопилой ранил двух полицейских

В Шотландии в городе Пейсли мужчина с бензопилой преследовал полицейских по жилой улице, двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, пишет Daily Mail.

Очевидцы событий опубликовали видео, на котором видно, как мужчина, одетый в серый топ и черные брюки и вооруженный бензопилой, кричит на убегающего от него полицейского.

В шотландской полиции сообщили, что «беспорядки с применением оружия» произошли после ДТП — столкновения автомобиля и неподвижной полицейской машины. 30-ти летний мужчина был задержан.

В Берлине 155 полицейских пострадали из-за беспорядков на матче «Динамо»
Спорт
Фото: Steffen Beyer / Imago / Global Look Press

4 мая в Германии в результате беспорядков на матче четвертого дивизиона между берлинским «Динамо» и «Котбус Энерги» пострадали 155 полицейских.

Большая часть из них, 116 человек, пострадали от слезоточивого газа, 11 — от пиротехники и 28 в результате нападений фанатов.

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Теги
Шотландия бензопила полицейские

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