В Шотландии неизвестный с бензопилой ранил двух полицейских

В Шотландии неизвестный с бензопилой напал на полицейских

В Шотландии в городе Пейсли мужчина с бензопилой преследовал полицейских по жилой улице, двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, пишет Daily Mail.

Очевидцы событий опубликовали видео, на котором видно, как мужчина, одетый в серый топ и черные брюки и вооруженный бензопилой, кричит на убегающего от него полицейского.

В шотландской полиции сообщили, что «беспорядки с применением оружия» произошли после ДТП — столкновения автомобиля и неподвижной полицейской машины. 30-ти летний мужчина был задержан.

4 мая в Германии в результате беспорядков на матче четвертого дивизиона между берлинским «Динамо» и «Котбус Энерги» пострадали 155 полицейских.

Большая часть из них, 116 человек, пострадали от слезоточивого газа, 11 — от пиротехники и 28 в результате нападений фанатов.