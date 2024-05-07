Sky News сообщил о взломе базы данных Минобороны Британии
Хакеры взломали базу Минобороны Великобритании с данными сотрудников и военнослужащих, сообщает Sky News.
По информации телеканала, взломщики связаны с властями Китая. Они смогли получить доступ к системе, в которой хранятся зарплатные ведомости нынешних и бывших военнослужащих, к ним попали имена и банковские реквизиты.
Речь идет о взломе компьютерной системы подрядчика, доступа к информации Минобороны хакеры не получили, поясняет Sky News. После обнаружения атаки система подрядчика была немедленно отключена.
По информации канала, во вторник, 7 мая, правительство проинформирует парламент о случившемся.
В январе прошлого года хакерской атаке подверглась Королевская почта Великобритании. Из-за взлома компьютерных систем британская почтовая служба несколько дней не могла отправлять посылки и письма за рубеж. Почту атаковала программа-вымогатель Lockbit, которую связывают с Россией.
В феврале этого года в ФБР заявили, что коалиция правоохранительных органов из 11 стран взломала инфраструктуру хакеров LockBit, которые с помощью вируса-вымогателя совершили атаки, в том числе на Boeing и британскую почту.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика