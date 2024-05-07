Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что начал рабочий визит в Россию

Президент Кубы сообщил, что начал рабочий визит в Россию

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что начинает рабочий визит в Россию.

«Сограждане, начинаем рабочий визит в Россию», — написал он в Х.

Диас-Канель обсудит с российским президентом Владимиром Путиным приоритетные темы двусторонней повестки дня после его переизбрания на пост главы государства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что президент Кубы посетит Россию и посмотрит парад Победы на Красной площади 9 мая. На парад также приедут президенты Лаоса и Гвинеи-Бисау. Кроме того, Москву 8 и 9 мая собирается посетить казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.