Президент Кубы сообщил, что начал рабочий визит в Россию
Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что начинает рабочий визит в Россию.
«Сограждане, начинаем рабочий визит в Россию», — написал он в Х.
Диас-Канель обсудит с российским президентом Владимиром Путиным приоритетные темы двусторонней повестки дня после его переизбрания на пост главы государства.
Ранее источник ТАСС сообщил, что президент Кубы посетит Россию и посмотрит парад Победы на Красной площади 9 мая. На парад также приедут президенты Лаоса и Гвинеи-Бисау. Кроме того, Москву 8 и 9 мая собирается посетить казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
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