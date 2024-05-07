Посольство России ответило на пост NASA о первом американце в космосе

Посольство опубликовало фото Гагарина в ответ на пост об американце в космосе

Посольство России в ЮАР опубликовало фото Юрия Гагарина в ответ на сообщение Космического центра NASA имени Линдона Джонсона о том, что американец Алан Шепард стал первым человеком в космосе.

В посте NASA в Х от 5 мая говорится о том, что 63 года назад Алан Шепард вошел в историю, отправившись в космос в качестве пилота миссии «Меркурий-Редстоун-3». По мнению агентства, «это был первый в истории пилотируемый полет в космос».

В ответ посольство России в ЮАР опубликовало фотографию Юрия Гагарина с подписью: «Первый человек в космосе, [американский астронавт Алан Шепард], в цвете. 12 апреля 1961 года».

Центр NASA позднее удалил свою публикацию.

Гагарин стал первым человеком в космосе 12 апреля 1961 года. США удалось вывести человека на околоземную орбиту вторыми — в мае 1961-го.

В 2021 году российское посольство в США заявило, что Госдеп игнорирует собственную историю, не упоминая в своем поздравлении с Днем космонавтики, что первым человеком в космосе был советский гражданин Юрий Гагарин.

Дипломаты напомнили, что памятники Гагарину находятся в нескольких городах США. Кроме того, в архивах Госдепа хранится поздравление от экс-президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву в связи с полетом Гагарина. Посольство также обратило внимание на то, что 9 апреля астронавт NASA отправился на МКС на российском корабле, названном в честь Гагарина.