В Госдепе подтвердили задержание в России американского военнослужащего

В американском Госдепартаменте подтвердили задержание во Владивостоке американского военнослужащего. Об этом сказали РБК в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Мы можем подтвердить, что в России задержан гражданин США. Когда гражданин США задерживается за границей, сотрудники консульства стараются оказать ему или ей всю необходимую помощь», — заявили там. Госдеп также призвал всех американских граждан, проживающих или путешествующих в России, немедленно покинуть страну.

В посольстве США в России также подтвердили информацию о задержании военного. «У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом. Нам известны сообщения о задержании в России гражданина США», — сказали там.

Представитель армии США Синтия Смит ранее сообщила, что солдат был задержан во Владивостоке «по обвинению в преступлении». По ее словам, Россия уведомила Госдепартамент о задержании американца «в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях».

2 мая в России был задержан американский военнослужащий, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников. Его обвиняют в краже.

Сержант, служивший в Южной Корее, приехал в Россию на встречу с женщиной. По словам источника Politico, военнослужащий заключен под стражу до 1 июля. CNN пишет, что посольство США сообщило семье задержанного о случившемся и добивается доступа консула к нему.