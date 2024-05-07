 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Политика ,  
0 

В Госдепе подтвердили задержание в России американского военнослужащего

Представитель армии США: Россия проинформировала Госдеп о задержании солдата

В американском Госдепартаменте подтвердили задержание во Владивостоке американского военнослужащего. Об этом сказали РБК в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Мы можем подтвердить, что в России задержан гражданин США. Когда гражданин США задерживается за границей, сотрудники консульства стараются оказать ему или ей всю необходимую помощь», — заявили там. Госдеп также призвал всех американских граждан, проживающих или путешествующих в России, немедленно покинуть страну.

В посольстве США в России также подтвердили информацию о задержании военного. «У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом. Нам известны сообщения о задержании в России гражданина США», — сказали там.

Представитель армии США Синтия Смит ранее сообщила, что солдат был задержан во Владивостоке «по обвинению в преступлении». По ее словам, Россия уведомила Госдепартамент о задержании американца «в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях».

NBC News сообщил о задержании в России американского военнослужащего
Общество
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

2 мая в России был задержан американский военнослужащий, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников. Его обвиняют в краже.

Сержант, служивший в Южной Корее, приехал в Россию на встречу с женщиной. По словам источника Politico, военнослужащий заключен под стражу до 1 июля. CNN пишет, что посольство США сообщило семье задержанного о случившемся и добивается доступа консула к нему.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
При участии
Валентина Шварцман
американские солдаты Владивосток кража задержание

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
Родители репортера WSJ Гершковича отреагировали на слова Путина об обмене
Политика
США подготовят новое предложение по обмену Уилана и Гершковича
Политика
Мосгорсуд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу по делу о шпионаже
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 98,47 (-0,09) Инвестиции, 06 мая, 17:12 Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 91,31 (-0,38) Инвестиции, 06 мая, 17:12
Президент Кубы сообщил, что начал рабочий визит в Россию Политика, 02:53
Владельцы «Макфы» предложили выкупить компанию обратно Бизнес, 02:46
Представители ЕС и Великобритании не приедут на инаугурацию Путина Политика, 01:50
В Госдепе подтвердили задержание в России американского военнослужащего Политика, 01:42
Sky News сообщил о взломе базы данных Минобороны Британии Технологии и медиа, 01:27
Нидерланды анонсировали поставки истребителей F-16 Украине на осень Политика, 00:30
Лидеры вновь оступились. Главные итоги тура РПЛ Спорт, 00:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сбербанк сохранил дневные ограничения на переводы после новых правил ЦБ Финансы, 00:01
Как проходит инаугурация президента России Общество, 00:00 
В Шотландии неизвестный с бензопилой напал на полицейских Общество, 06 мая, 23:59
Шольц заявил о консенсусе по передаче Украине доходов от активов России Политика, 06 мая, 23:30
В Смоленске произошел крупный пожар на кирпичном заводе Общество, 06 мая, 23:26
Ученые предупредили о приближении Солнца к максимуму активности Общество, 06 мая, 22:51
Гладков подтвердил информацию о семи погибших при атаке дронов Политика, 06 мая, 22:33