Губернатор Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде

Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде

Сообщение о ракетной опасности губернатор опубликовал в 04:11, в 04:22 он написал об отбое тревоги

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Жителей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам, а тех, кто находится на улице, укрыться в безопасном месте.

Сообщение о ракетной опасности губернатор опубликовал в 04:11, в 04:22 он написал об отбое тревоги.

Ночью мэрия предупреждала о ракетной опасности в городе Валуйки. Однако через три минуты сигнал тревоги отменили.