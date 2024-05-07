Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Жителей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам, а тех, кто находится на улице, укрыться в безопасном месте.
Сообщение о ракетной опасности губернатор опубликовал в 04:11, в 04:22 он написал об отбое тревоги.
Ночью мэрия предупреждала о ракетной опасности в городе Валуйки. Однако через три минуты сигнал тревоги отменили.
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