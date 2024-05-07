В Госдепе не увидели причин корректировать готовность ядерных сил США

США не видят причин для корректировки ядерных сил после решение России провести учения с нестратегическим ядерным оружием, заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Прямую трансляцию вел Reuters.

Накануне Минобороны России сообщило, что в ответ на заявления Запада об отправке войск на Украину российские войска проведут учения с нестратегическим ядерным оружием по поручению Владимира Путина.

«Мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления, равно как и никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине», — сказал он.

Цель учений России — «поддержание готовности» нестратегических ядерных сил и «обеспечение территориальной целостности и суверенитета» страны «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес» России, пояснили в Минобороны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о президенте Франции Эмманюэле Макроне, «британских представителях» и «представителях сената США», которые «говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что отправка западных войск на Украину будет означать «вступление [Запада] в войну», на которое Москве «придется отвечать» — «и, увы, не на территории б. Украины».