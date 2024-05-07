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Бизнес ,  
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Владельцы «Макфы» предложили выкупить компанию обратно

Владельцы «Макфы» предложили выкупить компанию обратно после конфискации
В рамках мирового соглашения «нынешний владелец выкупит предприятие, а государство войдет в его управление», пояснил адвокат Игорь Трунов

Владельцы АО «Макфа» предложили выкупить акции своей компании, сообщил РБК адвокат Игорь Трунов.

По его словам, в рамках мирового соглашения «нынешний владелец выкупит предприятие, а государство войдет в его управление». «Ежегодно 1 млрд руб. будет направляться на благотворительные цели, связанные со специальной военной операцией», — пояснил Трунов. В качестве третьего лица планируется привлечь Росимущество.

Адвокат пояснил, что переход предприятия под управление государства может привести к остановке производства из-за санкций и проблем с обслуживанием иностранного оборудования, что грозит дефицитом хлебобулочных изделий в регионе. На предприятии работают 6000 человек.

Предложение о мировом соглашении направлено в Росимущество и Генпрокуратуру.

«Ожидается ответ из Москвы, где будет приниматься окончательное решение. Предлагаемое мировое соглашение представляет собой уникальный компромисс, который может учесть интересы как государства, так и бизнеса, а также обеспечить продовольственную безопасность и социальную стабильность в регионе. Такие прецеденты уже имеются в стране. Говорить о деньгах пока преждевременно, мы не знаем, какое решение примет государство. Если государство захочет 50%, то это будет одна сумма, а если 10%, то другая», — заключил он.

«Макфе» отказали в передаче дела арбитражному суду
Бизнес
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В марте Центральный районный суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство требует обратить их в доход государства из-за «коррупционного происхождения бизнеса». Среди ответчиков бенефициары «Макфы» — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-сенатор Вадим Белоусов, а также члены их семей — Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова. Претензии связаны с тем, что Юревич и Белоусов совмещали бизнес и работу в органах государственной власти. Кроме того, оба владели группой коммерческих компаний, сведения о которых не декларировали, а «высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов», сказано в иске.

Судебные приставы постановили арестовать 100 трлн руб. у родственников бенефициаров (это больше, чем вся находящаяся в обращении рублевая денежная масса: по данным ЦБ, на 1 марта она равнялась 99,4 трлн руб.). Адвокат «Макфы» Павел Хлюстов назвал эту сумму продуктом «творчества судебного пристава», Генпрокуратура оценила изымаемое имущество в 46 млрд руб.

Ответчики просили передать дело об обращении «Макфы» и связанных с нею компаний в доход государства в арбитражный суд. Процесс в таком случае пришлось бы проводить в открытом режиме. Однако они получили отказ. Дело о национализации «Макфы» останется в районном суде Челябинска.

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Авторы
Теги
Яна Баширова Яна Баширова, Елена Чернышова
«Макфа» Михаил Юревич

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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