Сбербанк сохранил дневные ограничения на переводы после новых правил ЦБ

Сбербанк позволяет переводить до ₽30 млн в месяц без комиссии лишь при соблюдении суточного лимита, из-за чего его клиенты не могут отправить более ₽2 млн в день. Закон о бесплатных переводах самому себе вступил в силу с 1 мая

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбербанк не отменил ограничения на число и размер денежных переводов в сутки после вступления с 1 мая в силу закона, отменяющего комиссии на переводы между счетами одного клиента до 30 млн руб. в месяц, следует из условий переводов Сбербанка и комментария представителя кредитной организации РБК.

«В «Сбербанк Онлайн» уже длительное время действует лимит на все типы операций, который может составлять в сумме 1 или 2 млн руб. в сутки. Данные меры направлены на соблюдение банком требований законодательства и являются элементом системы минимизации ряда рисков, в том числе риска мошенничества. Переводы свыше текущих лимитов клиент может совершить через другие каналы», — сказал РБК представитель Сбербанка.

Как следует из условий проведения денежных переводов Сбербанка, максимальный лимит на операции в приложении «Сбербанк Онлайн» составляет 2 млн руб. в сутки (его можно повысить до этой суммы со стандартных 1 млн руб. с помощью биометрии). Клиенты могут перевести только 1 млн руб. по СБП и еще 1 млн руб. по номеру счета за один день. Представитель технической поддержки пояснил, что при исчерпании этого лимита платежи и переводы в «Сбербанк Онлайн» станут недоступны на 24 часа, повторную операцию можно будет совершить только после восстановления лимита.

С 1 мая 2024 года вступил в силу закон, по которому банки должны проводить денежные переводы между счетами одного клиента в разных кредитных организациях без комиссии до 30 млн руб. в месяц. Требования распространяются на операции по номеру счета, а также по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), которые совершаются онлайн в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте банка. Как сказал РБК представитель Банка России, регулятор будет следить за тем, как банки исполняют вступивший в силу закон. «Согласно закону, банки не вправе ограничивать гражданам переводы самому себе в пределах 30 млн рублей в месяц», — подчеркнул он.

Лимит одной операции через СБП составляет 1 млн руб., но при необходимости клиенты могут совершить несколько таких переводов. «За одну операцию в СБП можно перевести максимум 1 млн руб. Но при необходимости можно сделать несколько операций. При этом не допускаются ограничения по количеству бесплатных переводов гражданина в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита в 30 млн рублей в месяц», — говорится на сайте Банка России.

Другие крупные банки, условия которых изучил РБК, не вводили суточных ограничений на переводы без комиссии. Например, у Тинькофф Банка лимит одной операции составляет 1 млн рублей, но клиенты могут совершить 30 переводов в течение 24 часов. У ВТБ разовый лимит также составляет 1 млн рублей, суточный — 30 млн руб. «Дневного и месячного лимита нет. Может быть лимит на одну операцию. Если сумма более 300 000 рублей, то рекомендуем перевод делать несколькими операциями, чтобы не было проблем с переводом», — пояснил представитель технической поддержки Альфа-банка.

Однако после отмены комиссий клиенты разных банков начали сталкиваться с тем, что лимиты или комиссии с 1 мая не поменялись, а попытки провести перевод самому себе блокировались, сообщал «Коммерсантъ».

Закон, отменяющий комиссии за переводы между счетами одного клиента, был принят Госдумой в июле 2023 года. До его вступления в силу лимит бесплатных переводов ограничивался 100 тыс. руб. в месяц и действовал только в СБП, при этом он распространялся и на переводы между счетами одного клиента, и на переводы третьему лицу.

Банк России впервые заявил о необходимости повысить лимит бесплатных переводов между счетами одного клиента в конце 2021 года. «Конечно, можно снять деньги наличными. Их переносить. Но мы уже давно живем в преобладании безналичных форм. И такие комиссии часто могут быть барьером для того, чтобы люди свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательны», — говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Однако тогда речь шла о лимите в 1,4 млн руб. в месяц.

Позднее появление суммы в 30 млн руб. глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснял тем, что люди совершают сделки по продаже квартир, земельных участков, иного имущества и хотят перевести деньги из одного банка в другой. «Естественно, возникает вопрос комиссии. Поэтому решили, что надо дать максимально удобные условия для граждан, и договорились о сумме 30 млн руб.», — говорил Аксаков. Лимит бесплатных переводов может использоваться для перевода своих сбережений или зарплаты из одного банка в другой и на финансовую платформу, чтобы открыть вклад на привлекательных условиях, или для зачисления на текущий счет в банке, через который планируется совершить крупную сделку, уточнял представитель ЦБ.