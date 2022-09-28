«Беспрецедентные разрушения» «Северных потоков». Что важно знать

«Газпром» заявил о беспрецедентных разрушениях сразу на двух газопроводах в ЕС — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — и затруднился оценить сроки их ремонта. РБК разбирался в последствиях аварий

Место утечки на «Северном потоке» (Фото: forsvaret.dk)

Утром во вторник, 27 сентября, «дочка» «Газпрома» Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании, которые идут по дну Балтийского моря в Германию, — «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер, — говорится в сообщении. — Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно».

При этом сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки из газопровода «Северный поток», сообщил сотрудник Национального центра сейсмологии Швеции при Уппсальском университете Бьорн Лунд. «Нет сомнений, что это были взрывы», — сказал он.

Что известно про газопроводы

«Северный поток» — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Его маршрут проходит через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, а также через территориальные воды России, Дании и Германии.

Мощность двух ниток — 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — 1224 км. Оператор «Северного потока» — компания Nord Stream AG. Контроль в Nord Stream (51%) принадлежит «Газпрому», немецким Wintershall Dea и E.ON — по 15,5%, голландской Gasunie и французской Engie — по 9%. Инвестиции в этот проект оценивались в €7,4 млрд. Строительство газопровода в Балтийском море началось в апреле 2010 года. В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока», в октябре 2012 года — второй нитки.

За лето 2022 года прокачка газа по «Северному потоку» сократилась до 20% от максимальной мощности, с 167 млн до 35 млн куб. м в сутки. «Газпром» объяснил это проблемами с газовыми турбинами, которые находились на техобслуживании на канадском заводе немецкой компании Siemens. Власти Канады не хотели возвращать агрегат из-за антироссийских санкций, но все же передали его Германии. «Газпром», в свою очередь, отказался забирать турбину без документальных подтверждений, что санкции не затронут дальнейшие перевозки и ремонт. В конце августа «Газпром» полностью остановил поставку газа по трубопроводу для ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». «Северный поток» должны были запустить 3 сентября, но за день до этого «Газпром» заявил об утечке масла на агрегате и остановил прокачку на неопределенный срок.





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Строительство «Северного потока-2» аналогичной мощности (55 млрд куб. м) и длиной более 1200 км вдоль «Северного потока» началось в сентябре 2018 года и завершилось в сентябре 2021 года, несмотря на санкции США. В октябре прошлого года в одну из ниток газопровода пустили технический газ, а к концу года обе трубы были заполнены этим техническим газом. Но он так и не был запущен в эксплуатацию, потому что Германия приостановила его сертификацию после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР.

Этот проект на 100% принадлежит «Газпрому», но газопровод строился с помощью его европейских партнеров, предоставивших 50% финансирования в виде кредитов. Бюджет проекта оценивался в €9,5 млрд. В марте 2022 года один из партнеров «Газпрома», Wintershall Dea, решил списать около €1 млрд инвестиций в проект строительства газопровода «Северный поток-2».

Что известно про аварию

Накануне оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о резком падении давления на одной из его ниток в ночь на 26 сентября: «Сегодня ночью диспетчер береговой площадки «Северного потока-2» зафиксировал резкое падение давления в линии А». Представитель оператора трубопровода Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек уточнил, что давление упало с 105 до 7 бар из-за «дыры в трубе».

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По данным Nord Stream 2 AG, ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Это подтвердило Морское управление Дании. «Предварительная оценка показывает, что утечка произошла на одной из двух веток «Северного потока-2» в датской экономической зоне к юго-востоку от Борнхольма <...>, откуда происходит утечка природного газа», — говорится в сообщении ведомства.

Оно посоветовало кораблям обходить эту зону в пределах 5 морских миль от трубопровода, поскольку это опасно для судоходства. При этом Морское управление Дании заявило, что отсутствуют угрозы безопасности, связанные с утечкой газа за пределы этой запретной зоны.

Поздно вечером 26 сентября оператор Nord Stream заявил о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток», которое случается из-за утечки газа.

Утром 27 сентября в Nord Stream заявили, что утечки и падение давления позволяют с уверенностью говорить о том, что к нарушениям герметичности газопровода привели физические повреждения трубопровода. «Nord Stream AG задействует все необходимые ресурсы для проведения оценки ущерба в сотрудничестве с местными властями. Сроки восстановления работоспособности газопровода в настоящее время оценить невозможно. Причины инцидента будут установлены в результате расследования», — говорится в сообщении компании.





Утром 27 сентября Датское энергетическое агентство сообщило об утечках газа вблизи газопровода «Северный поток» — на этот раз к северо-востоку от острова Борнхольм. По его данным, всего произошло три утечки — две на «Северном потоке» и одна на «Северном потоке-2». Причем не только в экономической зоне Дании, но и Швеции.

«Поломки газопроводов случаются крайне редко, поэтому мы видим повод для повышения уровня готовности [как в электроэнергетическом, так и в газовом секторах] из-за инцидентов, которые мы наблюдали за последние сутки», — говорится в сообщении ведомства. Директор Датского энергетического агентства Кристоффер Беттцау отметил, что утечка газа создает волнение на море и пока подходить к поврежденному участку небезопасно. По его словам, пузырьки газа всплывают над местом аварии в радиусе более 50 м. Он считает, что утечка будет продолжаться еще несколько дней.

Какие версии инцидента

Издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники, связанные с расследованием этих аварий, сообщило, что их причиной могли быть диверсии. «Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией», — сказал изданию один из участников расследования, которое проводят федеральные власти. Источник отметил, что такого рода диверсия — дело «далеко не тривиальное» и требует привлечения сил специального назначения, например, морских водолазов или подводной лодки.

Специалисты обсуждают две возможные причины «предполагаемых атак», отмечает Der Tagesspiegel. Во-первых, ответственность за повреждение трубопроводов могут нести украинские силы или силы, связанные с Украиной, которая имеет собственную газотранспортную систему и всегда выступала против «Северных потоков».

Вторая версия источников издания — это «операция России, проведенная под ложным флагом». «Это может вызвать дополнительную неопределенность и подтолкнуть цены на газ к росту, чтобы еще больше усугубить европейский кризис стоимости энергоносителей, который в последнее время несколько ослаб», — отмечают собеседники газеты.

В свою очередь издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько недель назад США предупредили Берлин о потенциальных атаках на газопроводы в Балтийском море. По данным издания, летом в Берлин поступило соответствующее сообщение от Центрального разведывательного управления США. Эту информацию подтвердили несколько человек, знакомых с ситуацией.

Представитель правительства ФРГ сообщил Spiegel, что кабмин принципиально не комментирует никакие вопросы, касающиеся каких-либо данных разведки или деятельности спецслужб.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила 27 сентября, что разрушения на трубопроводах произошли в результате взрывов. «Утечки газа на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стали следствием взрывов, вероятно, вызванных саботажем», — написала она в Twitter.

Линде добавила, что шведские власти продолжают собирать информацию о происшествии и рассматривают все возможные причины, действующие лица и мотивы.





В Кремле не исключили, что причиной аварии могла стать диверсия на двух морских газопроводах. «Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы. А что стало причиной тут, до того, как появятся результаты исследования, исключать ни один из вариантов нельзя», — заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных диверсиях. Песков подчеркнул, что произошедшее — «очень тревожные новости».

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что вся доступная ему информация указывает на преднамеренный характер инцидентов, которые привели к утечкам. Евросоюз поддержит «любое расследование, направленное на четкое установление того, что случилось и почему», заверил он. Брюссель после случившегося также усилит безопасность своей энергетической инфраструктуры.

Как это повлияет на поставки газа в Европу

После сообщений об аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» биржевые цены на газ в Европе выросли на 11%, превысив $1900 за 1 тыс. куб. м. Однако «ни один из вчерашних инцидентов в настоящее время не имеет никакого значения для поставок газа в Европу и Данию, так как ни один из газопроводов не работал», — говорится в сообщении Датского энергетического агентства. «Северный поток-2» не начинал работу, а поставки через «Северный поток» приостановлены с сентября.

По оценкам аналитиков инвестиционного банка «Синара», ремонт «Северного потока» может занять много месяцев. Из-за влияния санкций проведение необходимых ремонтных манипуляций полностью исключается, если стороны не смогут прийти к определенному решению, добавляет инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин.

«Очевидно, европейцы не рассчитывали на поставки по этому газопроводу зимой», — замечает ведущий нефтегазовый аналитик Wood & Co. Ильдар Давлетшин. По его словам, у Европы есть вероятность пройти зимний отопительный сезон при сокращении части производств, режима экономии и максимальной покупки сжиженного природного газа (СПГ).

Но теперь из-за аварии на «Северном потоке» проблема на перспективу следующих двух-трех лет — снова заполнять хранилища после прохождения зимы, и без этой трубы «Газпрома» это будет гораздо тяжелее, предупреждает Давлетшин.

После остановки поставок по «Северному потоку» Россия продолжила экспорт в Европу через территорию Украины и по «Турецкому потоку» — через Турцию. Но «Северный поток» является на данный момент ключевым трубопроводом для снабжения ЕС газом из России, наибольший объем поставок по нему приходился на нужды Германии, отмечает Веревкин. Но он соглашается, что европейцы должны были предусмотреть риск полного прекращения поставок по этой трубе. Это вызвано продолжающейся переориентацией ЕС на потребление альтернативных источников (когда позволяют погодные и иные условия), а также на наращивание поставок СПГ.

В июле страны Евросоюза, который 45% всего импортного газа закупал в России, достигли «политического соглашения» о добровольном снижении потребления газа на 15% до конца марта 2023 года по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Они также начали заниматься диверсификацией поставок: в Италии, Германии, Франции уже заявили, что этой зимой могут справиться без российского газа.

По данным на 18 сентября, уровень запасов газа в подземных газовых хранилищах (ПГХ) в Европе уже превысил 85%. В них находится около 91,85 млрд куб. м газа. Ранее страны Евросоюза договорились заполнить ПХГ на 80% до начала отопительного сезона 2022–2023 годов (до 1 ноября), на 90% — к следующим зимам. Но сокращение зависимости Европы от газа из России в 2022–2023 годах без массовой приостановки производства невозможно, предупреждали эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение американской McKinsey).