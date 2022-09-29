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НАТО назвало диверсией повреждение «Северных потоков»

Пресс-служба Североатлантического альянса опубликовала специальное заявление по ситуации с газопроводами системы «Северный поток». В нем говорится, что позицию блока разделяют и приглашенные члены альянса
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Фото: Swedish Coast Guard
Фото: Swedish Coast Guard

Повреждение труб газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» является преднамеренной диверсией, считают в НАТО. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

«Вся имеющаяся в настоящее время информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов диверсии. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят существенный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем проводимые расследования, направленные на установление происхождения ущерба», — говорится в сообщении.

«Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом», — заверили в НАТО.

«Беспрецедентные разрушения» «Северных потоков». Что важно знать
Бизнес
Место утечки на &laquo;Северном потоке&raquo;

О беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании «дочка» «Газпрома» Nord Stream AG заявила утром во вторник, 27 сентября. «Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер», — говорилось в сообщении компании. Давление резко упало в ветке А газопровода «Северный поток-2» и в обеих нитках «Северного потока-1».

Сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки из газопровода «Северный поток». Береговая охрана Швеции утром 29 сентября сообщила, что на газопроводах обнаружена еще одна, четвертая утечка, при этом две из четырех утечек произошли в исключительной экономической зоне этой страны.

Россия намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с «провокациями» в отношении газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Органы безопасности Германии начали расследование. По словам источников Der Tagesspiegel, рассматриваются две основные версии — что это могла быть операция украинских сил или операция России, проведенная под «ложным флагом».

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МИД заявил, что ЧП на «Северных потоках» произошло в зоне разведки США
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК


В Кремле предположения о причастности России к авариям назвали «предсказуемо глупыми». Обе нитки «Северного потока-2» заполнены газом, все системы готовы к прокачке, и газ этот очень дорогой. <...> И сейчас этот газ улетучивается в воздух», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время Кремль не выдвинул никаких конкретных обвинений, заявив о необходимости тщательного расследования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что аварии на газопроводах произошли в зоне, которая контролируется американскими спецслужбами. По ее словам, Швеция и Дания, в особых экономических зонах которых произошли аварии, «нашпигованы американским вооружением» и обстановка там «полностью контролируются американскими спецслужбами».

Однако она не стала напрямую обвинять США. «Здесь речь не о готовности [обвинить], здесь речь о начале большой работы», — отметила Захарова.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
газопровод Северный поток диверсия НАТО
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