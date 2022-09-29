НАТО назвало диверсией повреждение «Северных потоков»

Пресс-служба Североатлантического альянса опубликовала специальное заявление по ситуации с газопроводами системы «Северный поток». В нем говорится, что позицию блока разделяют и приглашенные члены альянса

Фото: Swedish Coast Guard

Повреждение труб газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» является преднамеренной диверсией, считают в НАТО. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

«Вся имеющаяся в настоящее время информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов диверсии. Эти утечки создают риски для судоходства и наносят существенный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем проводимые расследования, направленные на установление происхождения ущерба», — говорится в сообщении.

«Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом», — заверили в НАТО.

О беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании «дочка» «Газпрома» Nord Stream AG заявила утром во вторник, 27 сентября. «Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер», — говорилось в сообщении компании. Давление резко упало в ветке А газопровода «Северный поток-2» и в обеих нитках «Северного потока-1».



Сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки из газопровода «Северный поток». Береговая охрана Швеции утром 29 сентября сообщила, что на газопроводах обнаружена еще одна, четвертая утечка, при этом две из четырех утечек произошли в исключительной экономической зоне этой страны.

Россия намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с «провокациями» в отношении газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Органы безопасности Германии начали расследование. По словам источников Der Tagesspiegel, рассматриваются две основные версии — что это могла быть операция украинских сил или операция России, проведенная под «ложным флагом».

Читайте на РБК Pro Pro Перекрестное опыление: как среда формирует лидеров, а лидеры — среду Перекрестное опыление: как среда формирует лидеров, а лидеры — среду Инструкции Pro Четыре реакции на страх, которые только усилят его Четыре реакции на страх, которые только усилят его Статьи Pro Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Статьи Pro Какие документы нужны для отсрочки и какие выплаты ждать мобилизованным Какие документы нужны для отсрочки и какие выплаты ждать мобилизованным Статьи Pro «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах Статьи Pro Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Статьи Pro Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка Статьи Pro К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике Статьи

В Кремле предположения о причастности России к авариям назвали «предсказуемо глупыми» . Обе нитки «Северного потока-2» заполнены газом, все системы готовы к прокачке, и газ этот очень дорогой. <...> И сейчас этот газ улетучивается в воздух», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время Кремль не выдвинул никаких конкретных обвинений, заявив о необходимости тщательного расследования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что аварии на газопроводах произошли в зоне, которая контролируется американскими спецслужбами. По ее словам, Швеция и Дания, в особых экономических зонах которых произошли аварии, «нашпигованы американским вооружением» и обстановка там «полностью контролируются американскими спецслужбами».

Однако она не стала напрямую обвинять США. «Здесь речь не о готовности [обвинить], здесь речь о начале большой работы», — отметила Захарова.