Der Tagesspiegel допустил диверсию на обоих «Северных потоках»
Резкое падение давление в одной из ниток «Северного потока-2» и в обеих трубах «Северного потока-1» могло быть результатом «целенаправленных атак», сообщает издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники, связанные с расследованием инцидентов.
В обоих случаях начато расследование, которое ведут федеральные органы безопасности Германии.
«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией», — приводит издание слова одного из участников расследования, которое проводят федеральные власти. «Все говорит против совпадения», — добавил он.
Источники издания «в кругах, информированных о результатах предварительной оценки» событий отметил, что такого рода диверсия — дело «далеко не тривиальное» и требует привлечения сил специального назначения, например морских водолазов или подводной лодки.
Специалисты обсуждают два главных варианта «авторства предполагаемых атак». Во-первых, ответственность за повреждение трубопроводов могут нести украинские силы или силы, связанные с Украиной, которая имеет собственную газотранспортную системы и всегда выступала против «Северных потоков».
Вторая версия — это операция России, проведенная под «ложным флагом». «Это может вызвать дополнительную неопределенность и подтолкнуть цены на газ к росту, чтобы еще больше усугубить европейский кризис стоимости энергоносителей, который в последнее время несколько ослаб», — отмечают собеседники газеты.
Официально власти заявляют, что не знают причин падения давления в трубопроводах и не выдвигают никаких версий.
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