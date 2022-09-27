Der Tagesspiegel допустил диверсию на обоих «Северных потоках»

Подобная диверсия требует использования подготовленных сил специального назначения, таких как водолазы или подводная лодка, утверждают источники издания. Официально власти не выдвигают свои версии падения давления в газопроводах

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Резкое падение давление в одной из ниток «Северного потока-2» и в обеих трубах «Северного потока-1» могло быть результатом «целенаправленных атак», сообщает издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники, связанные с расследованием инцидентов.

В обоих случаях начато расследование, которое ведут федеральные органы безопасности Германии.

«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией», — приводит издание слова одного из участников расследования, которое проводят федеральные власти. «Все говорит против совпадения», — добавил он.

Источники издания «в кругах, информированных о результатах предварительной оценки» событий отметил, что такого рода диверсия — дело «далеко не тривиальное» и требует привлечения сил специального назначения, например морских водолазов или подводной лодки.

Специалисты обсуждают два главных варианта «авторства предполагаемых атак». Во-первых, ответственность за повреждение трубопроводов могут нести украинские силы или силы, связанные с Украиной, которая имеет собственную газотранспортную системы и всегда выступала против «Северных потоков».

Вторая версия — это операция России, проведенная под «ложным флагом». «Это может вызвать дополнительную неопределенность и подтолкнуть цены на газ к росту, чтобы еще больше усугубить европейский кризис стоимости энергоносителей, который в последнее время несколько ослаб», — отмечают собеседники газеты.

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Официально власти заявляют, что не знают причин падения давления в трубопроводах и не выдвигают никаких версий.

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