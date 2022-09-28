МИД допустил участие России в расследовании аварии на «Северных потоках»
Россия готова участвовать в расследовании происшествий на «Северном потоке» и «Северном потоке-2», если ей предложат, заявил замглавы МИДа Александр Грушко.
«Если будут обращения какие-то, рассмотрим. Пока таковых не поступало, насколько я знаю», — сказал замминистра (цитата по ТАСС).
В ночь на 26 сентября в одной из ниток «Северного потока-2», который так и не был введен в эксплуатацию, не получив разрешения Берлина и Брюсселя, зафиксировали резкое падение давления. Затем компания-оператор Nord Stream сообщила о падении давления на обеих нитках «Северного потока» (прокачка по газопроводу приостановлена на неопределенный срок с конца августа).
Впоследствии компания объяснила падение давления беспрецедентными разрушениями. Произошли утечки из газопроводов, «сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно».
При этом сейсмологи Дании и Швеции, в территориальных водах которых произошли утечки, зафиксировали в этих районах мощные взрывы.
В Кремле допустили, что к повреждениям могла привести целенаправленная атака. О возможном саботаже заявили глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Власти Швеции тоже считают, что утечки стали результатом «взрывов, вероятно вызванных саботажем».
Боррель заверил, что Евросоюз поддержит «любое расследование, направленное на четкое установление того, что случилось и почему».