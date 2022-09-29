Кремль назвал аварии на газопроводах терактом на государственном уровне
В Кремле считают, что аварии на газопроводах системы «Северный поток» являются актами на «государственном уровне», однако конкретных подозреваемых называть не стали.
«Масштабы разрушений свидетельствует о том, что это действительно некий акт, и, конечно, представить себе, что такая акция террористическая могла состояться без вовлеченности какого-то государства, очень трудно», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспонеднт РБК.
«Вместе с тем, беспрецедентный характер этого события — похоже, что это такой террористический акт, возможно, на государственном уровне — конечно, требует очень активного и энергичного сотрудничества. Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства», — добавил представитель Кремля.
Он также прокомментировал материал CNN, в котором говорилось, что рядом с местом аварии видели российские корабли и подлодки.
«Это Балтийское море. И гораздо больше там было замечено летательных, плавающих и иных морских аппаратов, которые принадлежат странам НАТО. Поэтому это такие глупые новости, скажем так, ангажированные», — сказал Песков.
Материал дополняется.