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Политика ,  
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Глава МИД Швеции назвала взрывы причиной разрушений на «Северных потоках»

Фото: Forsvaret
Фото: Forsvaret

Разрушения на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в результате взрывов, сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.

«Утечки газа на «Северном потоке» и «Северном потоке 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стали следствием взрывов, вероятно, вызванных саботажем», — написала она после пресс-конференции с премьер-министром и министром обороны.

Линде добавила, что шведские власти продолжают собирать информацию о происшествии и рассматривают все возможные причины, действующие лица и мотивы.

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Место утечки на &laquo;Северном потоке&raquo;

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сочла ситуацию с газопроводами саботажем. Об этом она написала в Twitter после разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном.

«Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным действиям», — сказала фон дер Ляйен и подчеркнула необходимость получить данные о причинах.

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Фото:Markus Schreiber / AP

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Сигналы об аварии на «Северных потоках», которые идут по дну Балтийского моря в Германию, поступили в ночь на 26 сентября. Сначала оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что в одной из ниток «Северного потока-2» резко упало давление. Представитель оператора Ульрих Лиссек связал падение давления с «дырой в трубе». Позже морское управление Дании обнаружило утечку газа к юго-востоку от острова Борнхольм. Тогда оператор Nord Stream заявил о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Утром 27 сентября датское ведомство выявило еще две новые утечки газа вблизи газопроводов, однако они находились уже на северо-востоке от Борнхольма, в том числе в экономической зоне Швеции. Nord Stream AG сообщил о беспрецедентных разрушениях, которые произошли одновременно на трех нитках двух газопроводов. Они были связаны с физическими повреждениями.

Оператор «Северного потока» заявил о физических повреждениях трубы
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Фото:Hannibal Hanschke / Reuters

Сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки из газопровода «Северный поток». По оценке специалиста из Шведской национальной сейсмической сети Бьорна Лунда, к аварии привели два подводных взрыва, причем мощность второго превысила 100 кг в тротиловом эквиваленте.

Теги
Северный поток Северный поток-2 утечка газа разрушения взрыв Швеция МИД Урсула фон дер Ляйен
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