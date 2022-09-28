Кремль напомнил об обещании Байдена избавиться от «Северного потока»

Порт Рённе на острове Борнхольм, Дания (Фото: Hannibal Hanschke / EPA / ТАСС)

Предположения о причастности России к авариях на газопроводах «Северный поток» в Кремле назвали «предсказуемо глупыми».

«Это достаточно предсказуемо и предсказуемо глупо и абсурдно высказывать такие версии <...> Обе нитки «Северного потока 2» заполнены газом, все системы готовы к прокачке, и газ этот очень дорогой. <...> Этот газ стоит очень много денег, и сейчас этот газ улетучивается в воздух», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, российские власти пока не понимают, что произошло с газопроводами.

«Если я не ошибаюсь, пока мы не понимаем, что ремонтировать. Как можно прогнозировать ремонт, если мы не понимаем, что ремонтировать. Мы не понимаем, что там произошло» — сказал он.

При этом представитель Кремля напомнил о февральских заявлениях президента США Джо Байдена, который пообещал избавиться от «Северного потока». Но Кремль, по словам Пескова, пока не знает, что имел в виду глава Белого дома.

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