Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на «Северных потоках»

Ранее сообщалось о трех утечках — двух на «Северном потоке» и одной на «Северном потоке-2». В береговой охране считают одной из основных версий ЧП на газопроводах саботаж

Фото: Swedish Coast Guard

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» обнаружена еще одна, четвертая утечка. Об этом пишет Svenska Dagbladet со ссылкой на береговую охрану Швеции: две из четырех утечек произошли в исключительной экономической зоне этой страны.

Доступная на сегодняшний день информация указывает, что причиной разрушений стал саботаж, отмечает издание.

Ранее на этой неделе утечки были зафиксированы на одной нитке «Северного потока-2» и двух нитках «Северного потока». Не уточняется, на каком из двух газопроводов выявлено новое повреждение.

О падении давления в газопроводах стало известно 26 сентября. Сейсмологи Швеции и Дании зафиксировали на месте происшествия мощные взрывы. Шведская полиция квалифицировала случившееся на обоих трубопроводах как «грубый саботаж». «Дочка» «Газпрома» Nord Stream заявила о беспрецедентных разрушениях.

В Кремле не исключили, что причиной случившегося могла стать диверсия, а в МИДе допустили участие России в расследовании аварии. Российское посольство в Вашингтоне указало, что нарушение работы трубопроводов было выгодно США и у них была возможность для саботажа: американские военные корабли проводили учения в Балтийском море. В дипмиссии призвали к объективному расследованию случившегося.

Россия запросила заседание Совбеза ООН для обсуждения возможных атак на газопровод. Оно пройдет в пятницу, 30 сентября.